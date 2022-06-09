Adilcevaz’da minik öğrenciler tiyatro ile tanıştı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Efe Çocuk Tiyatrosu tarafından merkez ve köy okullarında eğitim gören bin 300 minik öğrenciye tiyatro gösterisi sunuldu.

Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte sahnelenen "Pinokyo" adlı oyunu çocuklar ilgiyle izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilere yönelik güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “İlçe Kaymakamlığımızın katkı ve destekleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde ilçemiz merkez ve Köy okullarımızın Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik toplam bin 300 öğrenciye Efe Çocuk Tiyatrosunca sergilenen "Pinokyo" oyunu gösterisi ile öğrencilerimize hoşça vakit geçirmelerinin yanında, sosyal ve kültürel yönünden gelişimlerini katkı sunmak, sinema ve tiyatro seyiri bilincini geliştirmeye katkı sağlamak temel amacımız olmuştur. Bu gösterimde katkı sunan Kaymakamımız Sayın İsmail Demir başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

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