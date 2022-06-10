Güroymak'ta "Deprem ve Tahliye Tatbikatı"

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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk Ortaokulu'nda deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Güroymak ilçesine bağlı Yamaç Köyü Şehit Er Ethem Öztürk Ortaokulu'nda deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Kurumlarla işbirliği içerisinde deprem ve tahliye tatbitakı yapılarak öğrencilere farkındalık kazandırmayı ve deprem anında neler yapılması noktasında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bu çalışmaya destek veren İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, ambulans desteğinden bulunan Toplum Sağlık Merkezi Müdürlüğü personelleri, itfaiye ekipleri ile destek veren Günkırı Belde Belediyesi itfaiye ekipleri ile dron ile çekim yapan İlçe Jandarma personelleri tatbikat alanında hazır bulundular.

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