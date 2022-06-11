Sağlıkçılardan kök hücre bağışı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis Sağlık Müdürü Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, Tatvan Devlet Hastanesi yöneticileriyle birlikte Kızılay'a kök hücre bağışında bulundu.

Kızılay tarafından Tatvan Devlet Hastanesi önünde kök hücre bağış kampanyası düzenlendi. Vatandaşların da bağışta bulunduğu kampanyaya bir destek de sağlık personellerinden geldi. Kök hücre bağış aracını ziyaret eden Bitlis Sağlık Müdürü Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı ve hastane yöneticileriyle kök hücre bağışında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.