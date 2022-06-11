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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Devlet Hastanesinden kalite başarısı

İHA

Tatvan Devlet Hastanesinden kalite başarısı

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan “Sağlıkta Kalite Standartları” denetlemesinde 93,96 puan alarak il genelinde birinci oldu.
Tatvan Devlet Hastanesi, “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” çerçevesinde Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yılda bir gerçekleştirilen kalite denetiminden il genelinde 93,96 puan alarak birinci sıraya yükseldi. Geçen yıllara nazaran yüzde 21 oranında bir artış yakalayan hastane yönetimi ve çalışanları, 2022 yılı sağlıkta kalite denetiminde başarılarını kanıtladı.
Hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sıkı denetlemeden tam puan aldığını söyleyen Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, başarının ekip işi olduğunu vurguladı. Başhekim Reyhanlı, “2327 Mayıs tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Bitlis’teki hastaneleri denetlemek için bir ekip gönderdi. Bizim hastane de denetlendi. Bu denetlemede çok detaylı araştırmalar ve incelemeler yapıldı. Denetleme, acil servisinden yoğun bakıma, ameliyathaneden sterilizasyona kadar kalite standartlarının mevcut olduğu geniş yelpazeli bir inceleme sürecinden oluşuyor. Bizim hastanemiz çok yüksek bir puan ile ilde en yüksek dereceyi yaptı ve bu aşamada il birincisi seçildi. 93,96 puan ile bizi çok mutlu eden bir puan aldık. Kalite bir ekip işidir. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Burada emeği geçen birçok arkadaşımız var. Ekip olarak koordineli çalışmanın bir başarısı” dedi.

“Bir önceki denetlemeye göre yüzde 21’lik bir artışımız mevcut”
Geçen yıllarda yapılan denetlemelere göre artışın yaşandığını dile getiren Reyhanlı, “Bu denetimler yaklaşık 31 tane parametreden oluşuyor. Bu denetlemenin içinde biyokimya laboratuvarlarımız, dış kaynak kullanımlar, kalite yönetimi, kurumsal yapı, bölümsel bazı göstergeler, yeni doğan yoğun bakım, tesis yönetimi ve birçok parametre var. Bu parametrelerin çoğundan 100 puan aldık. Birçoğundan da çok yüksek puanlar aldık. Bunların ortalamasının bir sonucu olarak bizlere bu puanı uygun gördüler. Hastane olarak gurur duyduk. İnşallah bu kalite anlayışı ile hastalarımıza çok daha iyi hizmet vermek üzere daha da fazla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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