Ahlat’ta ‘Hüsnü Hat’ eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta ‘Hüsnü Hat’ eğitimi

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kadınlara yönelik 'Hüsnü Hat' kursu açıldı.

Ahlat’ta ‘Hüsnü Hat’ eğitimi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kadınlara yönelik ‘Hüsnü Hat’ kursu açıldı.
Ahlat İlçesi Kadınları Topluma Kazandırma Derneği tarafından hazırlanan “Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum” projesi çerçevesinde 30 kadına hüsnü hat eğitimi verilmeye başlandı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursta kadınlar ilgiyle hüsnü hat sanatını öğreniyor.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat İlçesi Kadınları Topluma Kazandırma Derneği Başkanı Necmiye Taşdemir, “Projemiz dahilinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs açtık. Kadınlarımız kursa yoğun ilgi gösteriyor. Kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Hüsnü Hat Eğitimcisi Kader Yumuşak ise hüsnü hatın İslami sanatlar içerisinde en başlarda gelen değerli bir sanat olduğunu söyledi. Yumuşak, “Ahlat’ta Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum projesi dahilinde hüsnü hat kursu vermekteyiz. Bu projemizde yaklaşık 30 öğrencimiz bulunmaktadır. Hüsnü hat, İslami sanatlar içerisinde en başlarda gelen değerli bir sanattır. Öğrencilerimize önce Arap harflerini öğretmek ve bunları meşk etmek adına tablolar çıkartarak ilerde sergi açmak üzere kurs vermekteyiz. Kursumuzun sonunda yapılan tablolar sergilenerek öğrencilere sertifika verilecektir. Bize bu imkanı sağlayan derneğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
Kursiyerler ise hüsnü hat öğrendikleri için mutlu olduklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan Devlet Hastanesinden kalite başarısı
YEREL HABERLER Tatvan Devlet Hastanesinden kalite başarısı
Sağlıkçılardan kök hücre bağışı
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan kök hücre bağışı
Bitlis'te silahlı 'ot biçme' kavgası: 3 ölü
YEREL HABERLER Bitlis'te silahlı 'ot biçme' kavgası: 3 ölü
Bitlis'te etkinlikler izne bağlandı
YEREL HABERLER Bitlis'te etkinlikler izne bağlandı
Mutki'de iki aile arasındaki ot kavgası kanlı bitti: 3 ölü
YEREL HABERLER Mutki'de iki aile arasındaki ot kavgası kanlı bitti: ...
Öğrenci ve velileri hem çalıp hem oynadılar Tatvan’da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece
YEREL HABERLER Öğrenci ve velileri hem çalıp hem oynadılar Tatvan’da ...
Güroymak'ta "Deprem ve Tahliye Tatbikatı"
YEREL HABERLER Güroymak'ta "Deprem ve Tahliye Tatbikatı"
Keklik avcılarına 15 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Keklik avcılarına 15 bin lira ceza uygulandı
Kaçak keklik avlayan 2 kişiye 15 bin 228 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Kaçak keklik avlayan 2 kişiye 15 bin 228 TL idari ...
Adilcevaz’da minik öğrenciler tiyatro ile tanıştı
YEREL HABERLER Adilcevaz’da minik öğrenciler tiyatro ile tanıştı
Kur’an kursunda eğitim gören minikler için ” Kadim Oyunlar Şenliği” düzenlendi
YEREL HABERLER Kur’an kursunda eğitim gören minikler için ” Kadim ...
Çatıya sıkışan kırlangıcı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıya sıkışan kırlangıcı itfaiye kurtardı
BİGACEM’den “Habere Pedalla” projesi
YEREL HABERLER BİGACEM’den “Habere Pedalla” projesi
Kanadı çatıya sıkışan karga kurtarıldı
YEREL HABERLER Kanadı çatıya sıkışan karga kurtarıldı
Bitlis’te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek üzere
YEREL HABERLER Bitlis’te yapılan bölgenin en büyük viyadükü bitmek ...
Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek minik mehteran takımı etkinliklere renk katıyor Çoğunluğu kız çocuklarından oluşan minik mehteran takımı izleyenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek minik mehteran ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.