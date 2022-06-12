Tatvan’da ilaçlama ekipleri iş başında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da ilaçlama ekipleri iş başında

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediyesinin ilaçlama çalışmaları 3 araç ve 6 personel ile gece gündüz devam ediyor

Tatvan’da ilaçlama ekipleri iş başında

Bitlis’in Tatvan Belediyesinin ilaçlama çalışmaları 3 araç ve 6 personel ile gece gündüz devam ediyor

Tatvan Belediyesi, sıcak yaz aylarında vatandaşların açık ve kapalı alanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için larva üreme noktalarında düzenli olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarına, mahalle ve sokaklarda da gece gündüz demeden sürdürüyor. Tatvan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilaçlama çalışmalarını tüm mahallelerde belirlenen program dâhilinde devam ediyor. Bu çerçevede ilaçlama ekipleri, yeşil alan, ağaç ve bütün mahalle ile sokaklarda haşereye karşı gece geç saatlere kadar ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Söz konusu çalışmayla doğaya ve insan sağlığına zararlı canlıların üremesinin de önüne geçen ekipler, ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan onaylı, insan sağlığına uygun ilaçları kullanıyor. Haftanın her günü yapılan ilaçlama çalışmaları yaz sezonunun sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Tatvan halkının sağlığını önemsiyoruz. Bundan dolayı 7/24 demeden ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat’ta ‘Hüsnü Hat’ eğitimi
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘Hüsnü Hat’ eğitimi
Tatvan Devlet Hastanesinden kalite başarısı
YEREL HABERLER Tatvan Devlet Hastanesinden kalite başarısı
Sağlıkçılardan kök hücre bağışı
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan kök hücre bağışı
Bitlis'te silahlı 'ot biçme' kavgası: 3 ölü
YEREL HABERLER Bitlis'te silahlı 'ot biçme' kavgası: 3 ölü
Bitlis'te etkinlikler izne bağlandı
YEREL HABERLER Bitlis'te etkinlikler izne bağlandı
Mutki'de iki aile arasındaki ot kavgası kanlı bitti: 3 ölü
YEREL HABERLER Mutki'de iki aile arasındaki ot kavgası kanlı bitti: ...
Öğrenci ve velileri hem çalıp hem oynadılar Tatvan’da öğretmen, öğrenci ve velilerden unutulmaz bir gece
YEREL HABERLER Öğrenci ve velileri hem çalıp hem oynadılar Tatvan’da ...
Güroymak'ta "Deprem ve Tahliye Tatbikatı"
YEREL HABERLER Güroymak'ta "Deprem ve Tahliye Tatbikatı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.