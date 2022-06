Çiçeklerle renklenen Sütey Yaylası ve Süphan Dağı’ndan hayranlık uyandıran manzaralar

Ankara'da sel felaketi can aldı

Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan ve çiçeklerle renklenen Sütey Yaylası’nın karlı Süphan Dağı ile bütünleşen manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.

Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 150 metre rakımdaki Sütey Yaylası, içinde bulunan Cil Gölü ve çevresindeki yeşillikler ve rengarenk açan çiçeklerle muhteşem görüntüler sunuyor. Zirvesinde yılın her mevsimi kar örtüsünün eksik olmadığı Süphan Dağı’nın Sütey Yaylası ile oluşturduğu muazzam manzara ise doğa gezginlerini ve doğa fotoğrafçılarını cezbediyor. Yüksek rakımından dolayı bahar mevsiminin geç geldiği yaylada, rengarenk çiçekler açıyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ve içinde bulundurduğu Cil Gölü ile birlikte birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sütey Yaylası, özellikle doğa fotoğrafçılarının akınına uğruyor. Yaylaya bahar mevsiminde sıklıkla çıkan fotoğrafçılar, farklı dönemlerde açan çiçeklerin karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.

Bulutlu havalarda Sütey Yaylası ve Süphan Dağı’nın zaman atlamalı çekimini (time lapse) yapan fotoğrafçılar, ortaya eşsiz görüntüler çıkarıyor. Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, “Şu anda deniz seviyesinden 2 bin 150 metre rakım yükseklikte Ahlat ve Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Sütey Yaylası bölgesindeyiz. Ülkenin her tarafından yaz yaşanırken buraya yeni ilk bahar geldi. Çeşitli renklerde çiçekler ve zengin bitki florasıyla birlikte birçok canlıyı burada görüyoruz. Şu an arkamızda Süphan Dağı var. Süphan Dağı’nda da hala kar var. Burada muhteşem bir hava var. Arkadaşlarımızla buraya gelip buranın muhteşem manzarasını izledik ve güzel görüntüler çekerek arşivimize kattık” dedi.

