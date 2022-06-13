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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü için yürüyen kadınlar Ahlat-Adilcevaz etabını tamamladı

İHA

Van Gölü için yürüyen kadınlar Ahlat-Adilcevaz etabını tamamladı

Van Gölü’nün kirlenmemesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşün 7’nci etabı tamamlandı.
“Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor” projesi çerçevesinde Van Gölü Aktivistleri öncülüğünde yürüyen kadınlar, yürüyüşün 7’nci parkuru olan AhlatAdilcevaz etabını tamamladı. Sabah Ahlat Öğretmenevi sahilinde bulunan İskeleden yola çıkan kadınlar, projenin 7’nci parkurunu da tamamlayarak Adilcevaz’a ulaştı. Adilcevaz’da Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan kadınlar Adilcevaz Sahilinde mola verdi.

“NASA bile yılın en güzel fotoğrafı olarak Van Gölü’nü seçti”
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Ben Vangölü Aktivistlerine teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir etkinlik. Van Gölü sadece Van ve Bitlis'in değil, bölgenin değil Türkiye'nin göz bebeğidir. Malumunuz biliyorsunuz NASA bile yılın en güzel fotoğrafı olarak Van Gölü’nü seçti. Van Gölü bize dedelerimizden miras kalmadı. Biz ancak bunu çocuklarımıza torunlarımıza en güzel şekilde sorunsuz pırıl pırıl kirsiz bir şekilde miras olarak bırakmak istiyoruz. Bunun için siz değerli aktivistler çok iyi ettiniz geldiniz. Hem bizlere hem ilgililere, yetkililere, sesimizi duyuyorsunuz. Evet hükümetimiz son zamanlarda özellikle Van'da çok iyi bir katı atık projesi ve arıtma tesisi kurdu. Ayrıca Adilcevaz’da ve çevre ilçelerde artıma tesisleri var ama bu yeterli değil. En aktif çalışanlardan bir tanesi bizim Adilcevaz'daki İleri Biyolojik Arıtma Sistemi. Ancak bu bile Adilcevaz'ın yüzde 6070'ini arıtabiliyor. Biz burada şunu demek istiyoruz. Van Gölü sadece belediyelerin değil hükümetin birinci öncelikli programı olmalı. Nasıl Marmara Denizi özel korumaya alındıysa Van Gölü de Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olmalı” dedi.

"Yürüyüşümüzü başladığımız Edremit'te sonlandıracağız"
Aktivistlerden Rezzan Bayram ise, “Van Gölü ve çevresinde kadınlar öncülüğünde yürüyoruz. Etkinliğimizin 7 etabını tamamladık. Ahlat’tan Adilcevaz'a geldik. Adilcevaz'da kadın ağırlıklı harika bir ekip tarafından karşılandık. Bundan sonraki etaplarda da enerjimizi siz Adilcevazlılar sayesinde aldık diyebiliyoruz. Bundan sonra yaklaşık 56 etap daha olacak. Başladığımız yerde Edremit'te sonlandıracağız. Bizim buradaki amacımız Van Gölü'nün turistik güzelliğini medya aracılığıyla tüm Türkiye, tüm dünyaya bir kere daha duyurmak. Van Gölü’nü ve çevresinde yaşayanları temiz tutmak açısından bilinçlendirmek ve de artık buranın kadar güvenli olduğunu burayı yürüyerek geçebildiğimiz hala bilmiyor olanlara da bir kere daha duyurmak için bildirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Van Gölü’ndeki bu kirliliğin sebeplerinde biri biz yaşayan halkız”
Van Gölü Aktivistler Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, “Şu anda 7’nci parkuru tamamladık. 430 kilometrelik Van Gölü çevresinin 200 kilometresini bugün tamamladık. Buna çok yoğun bir katılım oldu. Van Gölü'ne olan duyarlılık bizi gerçekten mutlu etti. Gerek çocuklar, gerek kadınlar, bir de Adilcevaz Belediye Başkanımızın katılması gerçekten bizi mutlu etti. Amacımız Van Gölü'ne dikkat çekmek. Van Gölü kapalı bir havza. Her gün maalesef kirlilikle karşı karşıya kalmakta. Bu kirliliğin önlenmesi gerekiyor. Bu kirlilik dışarıdan bir yerden gelmiyor. Bu kirliliğin sebeplerinden biri biz yaşayan halkız. Biz önce kendi üzerimize düşeni yapacağız daha sonra kurumlar üzerine düşeni yapacaklar” dedi.

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