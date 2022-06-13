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Van Gölü için yürüyen kadınlar, Adilcevaz´a ulaştı

DHA

Van Gölü için yürüyen kadınlar, Adilcevaz´a ulaştı


Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- VAN Gölü Aktivistleri Derneği tarafından başlatılan 'Van Gölü İçin Kadınlar Öncülüğünde Yürüyoruz' etkinliğine katılan doğasever kadınlar, yürüyüşün 7´inci etabında Bitlis´in Adilcevaz ilçesine ulaştı.
Van Gölü Aktivistleri Derneği, gölün korunmasına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş etkinliği düzenledi. 430 kilometrelik Van Gölü çevresini yürüyerek geçmeyi planlayan dernek üyelerinin yanı sıra doğasever gönüllü kadınlar, 13 parkurdan oluşan etkinliğin 7'nci etabında Adilcevaz ilçesine ulaştı. Doğaseverler ve gönüllü kadınlar, Adilcevaz´da Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Adilcevaz Aile Destek Merkezi´ndeki kursiyer kadınlar tarafından karşılandı. Adilcevaz sahilinde bir süre yürüyen kadınlar, 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' sloganları atarak, Van Gölü´ne sahip çıkılmasını istedi.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü´ne sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Van Gölü sadece Van ve Bitlis´in değil, bölgemizin ve ülkemizin göz bebeğidir. Biliyorsunuz NASA bile yılın en güzel fotoğrafı olarak, Van Gölü'nü seçti. Van Gölü bize dedelerimizden miras kaldı. Biz bunu çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel şekilde sorunsuz ve pırıl pırıl bir şekilde bırakmak istiyoruz. Hükümetimiz son zamanlarda özellikle Van´da çok iyi bir katı atık projesi ve arıtma tesisi kurdu. Ayrıca Adilcevaz, Ahlat, Tatvan ve çevre ilçelerde arıtma tesisleri var, ama yeterli değil. Bu arıtma tesisleri içerisinden en aktif şekilde çalışan arıtma tesislerinden biri Adilcevaz´daki Biyolojik Arıtma Sistemi bile ancak Adilcevaz´ın yüzde 70´ini arıtabiliyor. Van Gölü sadece belediyelerin değil, hükümetin birinci öncelikli programı olmalı. Nasıl Marmara Denizi özel korumaya alındıysa, Van Gölü de sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olmalı. Ben bu etkinliğe katılan ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise gelecek kuşaklara mavi ve temiz bir göl bırakmak için Van Gölü havzasında farkındalık çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Van gölü için kadınlar öncülüğünde yürüyoruz etkinliğimizin şu anda 7´inci parkurunu tamamladık. 430 kilometrelik Van Gölü çevresinin bugün 200 Kilometresini tamamlamış olduk. Burada gerçekten çok yoğun bir katılım oldu. Van Gölü´ne olan bu duyarlılık bizleri çok mutlu etti. Bizim amacımız, bu etkinliklerle Van Gölü´ne dikkat çekmek. Van Gölü kapalı bir havza ve her gün maalesef kirlilikle karşı karşıya kalmakta. Bu kirliliğin önlenmesi gerekiyor. Bunların dışında gölün etrafında yaşayan insanların sahiplenmesi gerekiyor. Van Gölü´ndeki en büyük problem arıtma tesisleridir. Arıtma tesisleri hala tam kapasiteyle çalışmıyor. Marmara denizi ile ilgili müsilajdan dolayı çok güzel bir çalışma var. Biz de aynı yasanın Van Gölü´ne uygulanmasını istiyoruz. Van Gölü´nünde tıpkı Marmara Denizi gibi bir koruma kalkanıyla korunmasını talep ediyoruz. Yürüyüşümüz devam edecek. Daha 6 parkurumuz var. Her gittiğimiz yerde çok yoğun ilgi oluyor. Aslında insanlar artık Van Gölü´nü sahipleniyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bizi duyun. Van Gölü kirlenirse bir daha temizlenemez. Hiç bir bütçe bunu temizlemeye yetmez. Onun için daha geç olmadan, Van Gölü bitmeden buraya sahip çıkalım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ
2022-06-13 22:34:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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