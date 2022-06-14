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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi

İHA

Tatvan’da Jandarmanın görev sırasında kullandığı cihazlar sergilendi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 183’ncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tatvan’da vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatılarak görev sırasında kullandığı cihazlar tanıtıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın 183’ncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tatvan’da bulunan bir alışveriş merkezinin giriş katında görev sırasında kullandığı cihazlar sergilenerek tanıtımları yapıldı. Yerli ve milli teknolojik ürünlerin de bulunduğu sergide kadın jandarma ekipleri tarafından da kadınlara şiddetin önlenmesi ve suçlularla mücadele çerçevesinde KADES uygulaması anlatıldı. Kadın jandarma ekipleri sergiyi gezen her kadına acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan KADES’in önemini anlatarak muhtemel bir şiddet ve taciz durumlarında kullanabilecekleri hakkında bilgi verdi.
Jandarma ekiplerinin görev sırasında kullandıkları yerli ve milli cihazların sergilendiği alışveriş merkezine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ile yakından ilgilenen jandarma ekipleri sergiyi gezen herkese emniyet kemerinin önemi, aracın hızlı kullanılmasında oluşabilecek olumsuz sonuçlar ve KADES uygulamasının önemi gibi çeşitli bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı.
Öte yandan sergiyi gezen çocukların İl Jandarma Komutanlığı tarafından eğitilen iz takip köpeği ile keyifli vakit geçirmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.
Sergideki birkaç yerli ürünün yabancı devletlere bağlı kalınmaması açısından çok güzel olduğunu söyleyen Abdulkerim Sönmez, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Yerli üretim ürünlerimiz olan dron, mayın tarama aracı, insanların ve jandarmaların gidemediği tehlikeli yerlerde bu cihazı kullanmaları çok güzel. Hepsinin yerli üretim olması çok daha iyi. Yabancı devletlere bağlı kalmamak için güzel teknolojik ürünler ortaya konulmuş. Kendilerini kutluyorum ve başarılar diliyorum” dedi.
KADES uygulamasının mağdur kadınlar için faydalı olduğunu ve herkesin bu programı indirmesi gerektiğini belirten Rojan Tüzer ise, “Bugün jandarmamızın 183’ncü kuruluş yıldönümü alışveriş merkezinde kutlamış bulunmaktayız. Kadınlarımız için özellikle Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttılar. Kadınlarımız için çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Bizlere gerekli bilgiler anlatıldıktan sonra birtakım kullanılan ürünler tanıtıldı ve broşür dağıtıldı. Bu durumdan çok memnun kaldık. Herkesin bu uygulamayı indirip kullanmasını tavsiye ediyoruz. KADES uygulamasının önemi mağdur olan kadınlarımız telefonlarına indirdikleri gibi hemen jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal edip yardımda bulunabiliyorlar. Bu da kadınlar için çok güzel bir program oldu. Kadın taciz ve şiddet olayları çok fazla gündemimizde oluyor. Bundan dolayı destek verenlere teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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