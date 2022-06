Sosyolog Palabıyık: “Diyarbakır Anneleri hem PKK’nın hem de HDP’nin korku ve terör sosyolojisini sona erdirdi” “HDP’nin kapatılması için sosyolojik şartlar olgunlaştı. Bölge halkı da kapatılmasını bekliyor ve istiyor”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, özellikle son yaşanan olaylardan sonra HDP’nin kapatılması ile alakalı olarak bölge halkının da artık belirli bir kanaate ulaştığını belirterek, “HDP’nin kapatılması için sosyolojik şartlar olgunlaştı. Bölge halkı da kapatılmasını bekliyor ve istiyor” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, HDP’nin kapatılması ile alakalı olarak en başlarda bölge halkında belirli oranda bir tepki olduğunu, bu tepkinin ise HDP’nin propagandaları sonucu ortaya çıktığını fakat özellikle son yaşanan olaylardan (Semra Güzel, DİAYDER, Vekillerin tutumları, vb.) sonra bölge halkının da HDP’nin kapatılmasını desteklediğini ifade etti. Palabıyık, “HDP, kapatılma davasından sonra bölgede ciddi bir propaganda faaliyet başlattı. HDP’li vekillerin üzerinde durdukları nokta kapatma davasının haksız olduğu ve Kürt oldukları için açıldığı üzerineydi. Bu tavır, bölge halkını kışkırtmak için propaganda içeren bir tavırdı ve HDP bu anlamda karşılığını alamadı. Bölge halkı da artık HDP’nin Kürt kavramı ile ilgili olmadığını, dindar ve muhafazakâr Kürtleri önemsemediğini ve PKK’nın istediğini yaptığı konusunda hem fikir haline geldi. HDP gençlik kolları özellikle gençler arasında propaganda yaparak süreci koordine etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Zaman geçtikte bölge halkı HDP’nin kapatılmasının haklılık payının olduğuna kanaat getirdi. Çünkü bölge sosyolojisi, artık kan davasından beslenen bir HDP istemiyor. HDP, propaganda yapabilmek için kan davalarını canlı tutmaya ve halk ile devletin arasını bozmaya çalışıyordu. Son süreçlerde bu da artık geçerliliğini kaybetti, çünkü devletimiz her konuda halkının yanında olduğunu ortaya koydu. PKK’nın, Barzani ailesine saldırması ve Barzani ile yapılan görüşmelerin de bölge halkının kanaatinin değişmesinde ciddi katkılarının olduğunu düşünüyorum. Ayrıca PKK ile olan duygusal ilişkiler de HDP’nin asıl maksadını ortaya koydu. Ordumuz etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan kayıtları elde ettikçe ve kayıtlar medyaya yansıdıkça HDP ile alakalı tutumlar daha da farklılaşacaktır” dedi.

“Bölgede güç kaybeden HDP, Suriyeli Kürt sığınmacıları kışkırtmak istiyor” diyen Sosyolog Palabıyık, “Şu an gündemde Suriyeli sığınmacılar var ve devletimiz, bu konu ile alakalı geri dönüş planını açıkladı. Lakin bölgede güç kaybeden HDP’nin de başka planlarının olduğunu unutmamak lazım. Çünkü Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanması özellikle HDP tarafından destekleniyor ve HDP, Suriyeli Kürt sığınmacılara çeşitli şekillerde ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca bu konuyu gündemine alarak çeşitli zamanlarda korku kültürünün bir parçası haline de getiriyor. Özellikle milliyetçiliği öne sürerek, çeşitli ideolojilere karşı Kürt milliyetçiliğini bir koz olarak kullanma hesabı yapıyor. HDP’nin bu tavrı bölge halkı tarafından da olumlu karşılanmıyor ama göçmenlere karşı bazı yerlerde oluşan ideolojik tavırlar HDP tarafından bölgede farklı formlarda propaganda söylemiyle dile getiriliyor. Mesela, ‘devlet Suriyelilere yaptığını yarın Kürtlere de yapacak ve sizleri toprağınızdan çıkaracak’ gibi ifadelerle Kürt halkını kışkırtmaya çalışıyor. Lakin ne yaparlarsa yapsınlar Kürt halkının HDP’nin bu tavrına karşı tutumu asla pozitif olmuyor. HDP, bölgede Suriye’nin kuzeyi gibi bir alan inşa etmeye çalışıyor fakat PKK’nın gücü kırıldığı için buna cesaret edemiyor. Bu sebepten gençler üzerinden halkı kışkırtma yollarını tercih ediyor" diye konuştu.

“Diyarbakır Anneleri hem PKK’nın hem de HDP’nin korku ve terör sosyolojisini sona erdirdi” diyen Sosyolog Palabıyık, “HDP güç kaybettikçe daha fazla hırçınlaştı. Bu hırçın tavrı HDP’yi, PKK ile eskisinden daha yakın hale getirdi. PKK direktifleriyle hareket eden HDP, kendisine oy verenlerin dahi desteğini kaybedince yeniden PKK’nın gündem oluşturması için çağrılar yaptırdı. Duran Kalkan’ın yaptığı açıklamaların da temelinde bu çağrı vardı. Devletimiz her alanda hâkimiyetini netleştirince HDP’nin top çevirebileceği alan kalmadı ve her zaman ki gibi PKK’nın oyuncağı olmanın ötesine gidemedi. HDP’ye en büyük darbeyi ise Diyarbakır Anneleri vurdu. Diyarbakır Anneleri hem PKK’nın hem de HDP’nin terör ve korku sosyolojisini sona erdirdi. Böylece bölge halkı gerçekleri daha net görmeye başladı. Ayrıca CHP ile yakınlaşan HDP’nin, muhafazakâr Kürtlerden gelen tepkileri önemsememesi de ciddi kırılmalara sebep oldu. HDP’nin izlediği seküler siyaset PKK’nın ideolojisini pekiştirmeye yönelik bir tavırdı. Buna karşın Diyarbakır Anneleri aynı zamanda İslam’ın savunuculuğunu da yaptı ve gençlere İslam’ın doğru öğretilmesi çağrısını da yaptı. Çünkü İhsan Eliaçık gibi isimlerin İslam’a zarar verdiğini biliyorlardı. Annelerin bu çağrısı PKK’nın terör sosyolojisinin HDP’nin de korku sosyolojisinin sonunu getirdi" şeklinde konuştu.

