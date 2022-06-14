Van Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında çürümüş ceset bulundu.
Olay, öğle saatlerinde TatvanVan karayolu güzergahında bulunan Van Gölü kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van Gölü kıyısında yürümek için giden vatandaşlar çürümüş ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken, cesedin ne zamandan beri göl kıyısında olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Ceset otopsi için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.