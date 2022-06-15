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Bitlis'te, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ve beraberindeki heyet Vali Oktay Çağatay ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan’a ziyarette bulundu. Ziyarette Vali Oktay Çağatay ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak personele başarılar dileğinde bulundular.

Etkinlikler kapsamında Kızılay Van Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerde görev yapan personel 'güvenlik korucuları' dâhil 111 Haziran 2022 tarihleri arasında Kızılay’a bin 556 ünite kan bağışında bulunuldu. Tatvan'da KADES uygulaması ile bilgilendirme önleme faaliyetleri ve trafik güvenliği kapsamında bilgilendirme amaçlı stant kuruldu. Son olarak ta Bitlis Gökmeydanda jandarma personelinin katılımıyla Atatürk büstüne çelenk sunma töreni düzenlendi.

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