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12 yaşında kitap yazdı, gelirini okula bağışlayacak 12 yaşındaki Eylül Akbay, kardeşinin hikâyelerini ölümsüzleştirdi

İHA

12 yaşında kitap yazdı, gelirini okula bağışlayacak 12 yaşındaki Eylül Akbay, kardeşinin hikâyelerini ölümsüzleştirdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eylül Akbay, küçük kardeşinin yaşadığı olaylardan esinlenerek “Hayvanların Minik Kahramanı” adlı kitap yazdı.
Tatvan Van Gölü Ortaokulu’nda eğitim gören 7’nci sınıf öğrencisi Eylül Akbay, 9 yaşında tanıştığı Yazar Ayşe Şengül’den esinlenerek kitap yazmaya karar verdi. İlk kitap yazma denemesine 5’nci sınıftayken başlayan Akbay; öykü, masal, şiir ve kompozisyon yazıları yazdı. Daha sonra pandemi sürecinde küçük kardeşinin yaşadığı olaylardan esinlenen Akbay, ilkokul düzeyinde 50 sayfalık “Hayvanların Minik Kahramanı” adlı hikâye kitabı yazdı. Pandemi sürecinde teknolojiye inat yaşıtlarına örnek olan Akbay, eğitim gördüğü okulda ilk imza gününü gerçekleştirerek kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

"Kitap satışından elde edeceği gelirleri Okul Aile Birliğine bağışlayacağım"
İmza gününü eğitim gördüğü okulda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Akbay, kitap satışından elde edilen gelirleri de Okul Aile Birliğine bağışlayacağını söyledi. İmza gününde çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Eylül Akbay, “4’üncü sınıftayken Ayşe Şengül adında bir yazar ile imza gününde karşılaştım. Bize hikâyesini anlattı ve bayağı etkilendim. Ondan sonra kitap yazacağımdan emindim. 5’inci sınıfta kitap yazmaya ilk adımımı attım. Fakat yazım yanlışları olduğu için pes ettim. Daha sonra 6’ncı sınıfta tekrardan yazmaya karar verdim. Annem fikirler vererek kitabımı düzeltmemi sağladı. Türkçe hocama danıştım ve bana çok moral vererek fikirler sundu. Ben de kitabımı tamamlayarak yayın evine gönderdim. Yayın evinde Yazar Ayşe Şengül, bana çok yardımcı oldu. Daha sonra kitabım çıktı ve bugün de ilk imza günüm. Çok heyecanlıyım. Çok güzel tepkilerle karşılaştım. Bugünden sonra yüzlerce kitap yazmayı düşünüyorum. Kitabımın gelirini ise okulumun aile birliğine bağışlamayı düşünüyorum. Bu kitabı oluşturmamda emeği geçen başta ailem olmak üzere okul müdürüme, öğretmenlerime ve Yazar Ayşe Şengül’e çok teşekkür ederim” dedi.

“Bugün de kızımın heyecanına ortak oluyorum”
Kızına kitap yazma konusunda hep destek sağladığını ve her zaman motive ettiklerini belirten anne Özlem Akbay ise kızının kitap yazmaya başladığında çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Eylül yazar olmak istediğini bize söyledi. Bu kararı verdi ama kitap yazımı pandemi sürecine denk geldi. Kardeşinin hikâyelerini görüp bana anlattı. Bende bunu kitaba aktarması gerektiğini söyledim. Belki defalarca kez denedi. Kardeşinin hikâyelerini yazmaya başladığı zaman çok severek yazdı. Ben hep destekçisi oldum ve onu sürekli motive ettim. Sonunda çok güzel bir eser ortaya çıkardı. Ayşe Şengül hocamızla görüştüm ve kitabı yazmamız da yardımcı oldu. Çok şükür ki kitabımız ortaya çıktı. Bugün de kızımın heyecanına ortak oluyorum. Çok mutluyum ve gururluyum. Ne mutlu bize ki böyle güzel bir günde mutlu şeyler yapıyoruz. Birçok arkadaşı Eylül’ü görerek kitap yazabileceklerine inandılar. Bu konuda ben onların da destekçisiyim ve elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Çok küçük yaşlarda çok büyük başarılara imza atan öğrencilere şahit olduk”
Küçük yaşlardan itibaren çocuklara ne verilirse mutlaka onun alınacağını dile getiren İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Ulus da, “Daha küçük yaşlarda öğrenciyi cesaretlendirmek, bu tarz kitaplar yazmayı başarabilmek, eğitimin iyi yanlarından biri. Küçük yaşlardan itibaren siz çocuklara ne verirseniz, mutlaka onu alırsınız. Biz çok küçük yaşlarda çok büyük başarılara imza atan öğrencilere şahit olduk. Bizler işimizi yapıp öğrencileri cesaretlendireceğiz ve çocuklarımızın daha küçük yaşlarda eserler verme noktasında desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Ben bu vesile ile emeği geçen okul idaresini, öğretmenlerimizi ve ailesini tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Eylül birçok yarışmada sürekli derece alan örnek bir öğrencimizdir”
Eylül’ün kitap yazma macerasına başladığı günden beri hep destek olduklarını dile getiren Van Gölü İlkokul ve Ortaokul Müdürü Şahin Ballıkaya da, “Eylül, ilçemiz çapında yapılan şiir, kompozisyon gibi birçok yarışmada sürekli derece alan örnek bir öğrencimizdir. Bu macerasına başladığı günden beri biz onunla bu yolda beraber yürüdük. Ben maddi ve manevi her türlü desteği sunan başta ailesi olmak üzere öğretmenlerime teşekkürlerimiz sunuyorum. Yazarlık bir tutku işi. Bu tutkusundan vazgeçmemesi ve ilerleyen yıllarda ülkemize ses getirecek çok daha güzel eserlere imza atmasını diliyorum” dedi.

“Eylül abla bizlere çok büyük bir örnek oldu”
Kitap okumanın insanı güçlendirdiğini söyleyen öğrenci Elif Sena Taşkın ise, “Eylül abla bizlere çok büyük bir örnek oldu. Bu kitap ile bizim geleceğimizi çok güzel şekillendirdi. Bende büyüdüğüm zaman kitap yazacağım” şeklinde konuştu.

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