Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde bulunan cesedin İranlı Hasen Aslani'ye (46) ait olduğu belirlendi.
Tatvan ilçesinde dün Van Gölü'nde erkek cesedi gören kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin üzerinde İranlı Hasen Aslani´ye ait kimlik çıktı. Yetkililer, Aslani'nin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-06-15 10:59:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.