Oğlunun düğünü için aldığı eşyalar ve parası yangında kül oldu



Salih BEŞKARDEŞ/ ADİLCEVAZ, (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi Gönül Aydın, oğlunu evlendirmek için aldığı eşyalar ve bir miktar parasının yandığını söyledi.

Adilcevaz ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Sefasahil köyünde Yılmaz Aydın'a ait tek katlı evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında balkonda olan Aydın ailesinin 1 çocuğu kendini dışarı atıp kurtuldu. İhbar üzerine adrese gelen Adilcevaz Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde büyük oranda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Ev sahibi Gönül Aydın, gözyaşı dökerek, "Yangın çıktığında evde değildim, komşuya gitmiştim. Oğlum evde balkonda otururken yangın çıkmış. Beni arayıp, yangın çıktığını söyledi. Hemen çıkıp geldim. Baktım her taraf yanıyor. Yakın zamanda oğlum askere gidecekti. Geldikten sonra evlendirecektim. Onun evliliği için hazırladığım eşyalar yangında kül oldu. Bir miktar param vardı. Her şeyim yandı hiçbir şeyim kalmadı. Evin kapısına ve pencerelerine kadar yandı. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Salih BEŞKARDEŞ

2022-06-16 11:13:09



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