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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin sanatçıları eserlerini sergiledi

İHA

Geleceğin sanatçıları eserlerini sergiledi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan İMKB Ortaokulu öğrencileri görsel sanatlar ve teknoloji tasarım dersinde yaptıkları çalışmaları sergiledi.
Tatvan’da IMKB Ortaokulu öğrencileri yıl boyunca yaptıkları ve sergiledikleri eserleri büyük beğeni topladı. Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım dersinde yaklaşık 250 öğrencinin grup ve bireysel olarak 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sanatseverler ile buluştu. Öğrencilerin hayalleri ve yetenekleri ile ortaya çıkan 100’den fazla eser, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Teknolojik ürünler, güneş enerji sistemleri, çorap, tabak ve tablo gibi atık malzemelerin fazla kullanıldığı serginin amacı, okuldaki öğrencilere imkan verildiği takdirde çok iyi eserler ortaya çıkardıklarını gösterebilmek olduğunu söyleyen Okul Müdürü Mehmet Sait Durmuş, “Bugün çocuklarımızın çalışmalarını sergiledik. Öğretmenlerimiz derslerinde öğrencileri ile yaptıkları çalışmaları mahallemizde sergilemeyi düşündük. Tabi çarşıya götürüp sergileyebilirdik. Ama buradaki amacımız okulumuzu, mahallemizi tanıtmak. Davet ettiğimiz bütün okul müdürleri ve veliler katılım sağladılar. Çok güzel çalışma orta çıktı. Öğrencilerimiz çok güzel performans sergilediler. Sergimiz 2 gün açık kalacak. Çocuklarımız hayallerini ve yeteneklerini sergilediler. Bizler de mutlu olduk” dedi.

“Bu sergide bütün çocuklarımızın emeği var”
Sergide yaklaşık 250 öğrencinin çok büyük emeğinin olduğunu belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Aslıhan Çakır; “Yaklaşık 250 grup halinde ve bireysel çalışmaları sonucunda sergi yaptık. Bütün çocuklarımızın emeği var. Bu sergiyi açarken herhangi bir kurstan faydalanmadık tamamen Milli Eğitim’in belirlediği ders kazanımları ile açtığımız bir sergi oldu. Bizim bu sergiyi yaparken ki en büyük amacımız, Tatvan’da bir mahalle okulu var ve bu okuldaki çocuklarda imkan verilirse tıpkı metropolde ve büyük şehirlerdeki okullarda çıkan sergiler gibi güzel işler ortaya çıkarabilir” diye konuştu.

“Sergimizde de atık malzemeleri çok fazla kullandık”
Sergide atık malzemeleri çok fazla kullandıklarını vurgulayan Teknoloji Tasarım Öğretmeni Tuğba Özcan; “Bir yıldır öğrencilerimiz ile yaptığımız çalışmaları bugün sergileme fırsatı bulduk. Öncellikle okul müdürümüze, bize yardımcı olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin emekleri çok büyük. Teknoloji tasarım dersinde çok fazla malzeme kullanıyoruz. Kullanmış olduğumuz bu malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak zorundayız. Öğrencilerimize her zaman yaptıkları çalışmalardan arta kalan malzemeleri atmamaları ve bunları tekrardan değerlendirme gerektiğinin bilincini veriyoruz. Sergimizde de atık malzemeleri çok fazla kullandık. Öğrencilerimizi maddi olarak fazla zorlamayacak şekilde de malzemeler seçtik. Hem öğrencilerimizi maddi yönden kolaylık sağlamak amacıyla atık malzemeleri geriye dönüştürerek eserler ortaya koyduk. Çok fazla maliyetle çok güzel ürünler ortaya çıkmıyor. Önemli olan onu bir şekilde ortaya çıkarabilmektir. Biz de bunu genelde atık malzemelerden yapmayı tavsiye ediyoruz” dedi.

“Bu sergideki her şeyi bizler kendi ellerimiz ile yaptık”
Sergideki her eserin öğrencilerin kendi elleri ile yaptıklarını belirten Hebun Şevin Çelik adlı öğrenci de, “Bu sergideki her şeyi bizler kendi ellerimiz ile yaptık ve bunları yaptığımız için çok mutluyum. Buradaki bütün eserlerin bizim emeğimiz ile olması ve herkesin görmesi beni çok mutlu ediyor. 1 yıllık emeğimiz bugün sergileniyor” diye konuştu.

“İnsan bu tür şeyler yapınca kendisiyle gurur duyuyor”
İnsanların sanatla uğraştığı zaman başarılı olduğunu görmesinin gurur verdiğini söyleyen Ferhat Açıkyol adlı öğrenci ise, “Sergimiz çok güzel ve bütün öğrencilerin emeği var. İnsanlar sürekli sergimize gelip bakıyorlar ve hoşlarına gidiyor. El sanatlarımıza bakıp bizi tebrik ediyorlar. İnsan bu tür şeyler yapınca kendisiyle gurur duyuyor. Sürekli okulumuz da arkamızdaydı onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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