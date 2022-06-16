Bitlis'teki trafik kazaları kamerada

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Bitlis şehir merkezinde son zamanlarda meydana gelen trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğünün kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar, kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları kaydediyor. Trafik kazalarının kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüntülerde açıkça görülüyor. Şehrin farklı noktalarında meydana gelen kazalar saniye saniye kameralara yansırken kazalar özellikle sürücü hatalarından kaynaklanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerin hemen hemen hepsinde sürücü hatası olduğunu anlaşılırken, sürücülerin genellikle kavşaklardan dikkatsiz geçmeleri ve ışık ihlallerinin kazalara neden olduğu görülüyor.

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