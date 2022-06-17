Tatvan şehidinin adı kütüphaneye verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan şehidinin adı kütüphaneye verildi

İHA

Tatvan şehidinin adı kütüphaneye verildi

PKK terör örgütü mensuplarınca 1989 yılında ekip otomobilinin silahla taranması sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Işık’ın adı Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan kütüphaneye verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında imzalanan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde Tatvan ilçesinde yapılan kütüphane sayısına bir yenisi daha eklendi. PKK terör örgütü mensuplarınca ekip otomobilinin silahla taranması sonucu 1989 yılında şehit olan polis memuru Mehmet Işık’ın adı Tatvan’da bulunan Dumlupınar Ortaokulunda yapılan kütüphaneye verildi. Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani tarafından kurdele kesimi ile kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından kütüphaneyi inceleyen davetliler şehit polis memurunun duvarda çizili resmine bakarak duygusal anlar yaşadı. Şehit adının yaşatılacağı kütüphaneye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bin 500 kitap bağışlanırken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve farklı kurumların da desteği ile yaklaşık 3 bin kitapla hizmete girdi.
Kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Erdemir, “Kütüphanemize şehit polis memuru Mehmet Işık’ın ismini verdik. Kendisi Tatvan’da çalışırken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen bir personelimizdi. Burada İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve personelleri tarafından kütüphanemiz için kitap toplandı ve bağışta bulunuldu. Öğretmenlerimiz tarafından da odanın dekorasyonu yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birbirinden genç çocuklarımız farklı oyunlarda da güzel aktiviteler yapıyorlar ve ilde de çeşitli başarılar elde etmişler. Hepsine başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Tatvan’da bir iz bırakmak, şehidin değerini bilmek için kütüphane yaptıklarını belirten Dumlupınar Ortaokul Müdürü Cemil Aybay da, “Tatvan polis şehidimiz Mehmet Işık adına bir kütüphane ve çok amaçlı salon açtık. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan bir projemiz vardı. Emniyet Müdürümüz ve çalışanları bin 500 kitap kütüphanemize bağışladılar. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın da iç dizaynı sağlamada bizlere gerekli olan destekleri oldu. Okuldaki öğretmenlerimiz ile birlikte yaklaşık 36 tane akıl zekâ oyunları da bu salonun içerisinde bulunuyor. Öğrencilerimiz ile birlikte 1 yıldır akıl zeka oyunları ile çalışmalar yapıyoruz. İlde de 2 birincimiz var. Bundan sonra da sistemli bir şekilde devam edeceğiz. Tatvan’da bir iz bırakmak, şehidin değerini bilmek için kütüphaneye adını verdik” diye konuştu.
Tatvan Kaymakamı Erdemir ve Belediye Başkanı Geylani'nin çocuklar ile zeka oyunları oynaması renkli görüntüler oluştururken tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Şehit Gazi Vatansever Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aybay, polis memurları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adilcevaz’da ahşap yakma sanatı ilgi görüyor
YEREL HABERLER Adilcevaz’da ahşap yakma sanatı ilgi görüyor
Bitlis'teki trafik kazaları kamerada
YEREL HABERLER Bitlis'teki trafik kazaları kamerada
BİMFED’ten Mutki’deki bütün köylere giyim yardımı
YEREL HABERLER BİMFED’ten Mutki’deki bütün köylere giyim yardımı
Oğlunun düğünü için aldığı eşyalar ve parası yangında kül oldu
YEREL HABERLER Oğlunun düğünü için aldığı eşyalar ve parası yangında ...
Geleceğin sanatçıları eserlerini sergiledi
YEREL HABERLER Geleceğin sanatçıları eserlerini sergiledi
Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü
YEREL HABERLER Voleybol turnuvasının şampiyonu Güroymak Milli Eğitim ...
Kayıp olan ‘Ahlat Tarihi’ adlı kitabı bulup getirene 60 bin lira ödül Ahlat Belediyesi, 12. Yüzyıl'da Şeref Bin Ebu’l Mutahhar El-Ensâri tarafından yazılmış olan ‘Ahlat Tarihi’ adlı kitabın bulunması için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Kayıp olan ‘Ahlat Tarihi’ adlı kitabı bulup getirene ...
Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu
Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi
Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, biri çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, biri çocuk 3 yaralı
Bitlis'te, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 gözaltı
12 yaşında kitap yazdı, gelirini okula bağışlayacak 12 yaşındaki Eylül Akbay, kardeşinin hikâyelerini ölümsüzleştirdi
YEREL HABERLER 12 yaşında kitap yazdı, gelirini okula ...
Dolunay’ın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz mest etti
YEREL HABERLER Dolunay’ın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz mest etti
Bitlis'te yine ot biçme kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te yine ot biçme kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.