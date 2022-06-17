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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'ta 10 bin 910 öğrenci yaz tatiline girdi

İHA

Ahlat'ta 10 bin 910 öğrenci yaz tatiline girdi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 20212022 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte 10 bin 910 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
20212022 eğitim öğretim yılının tamamlanması nedeniyle Ahlat Selçuklu İlk ve Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen karne törenine Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri katıldı. Protokol üyeleri ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıtan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, öğrencilere yaz tatilinde iyice dinlenmeleri ve bol bol eğlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

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