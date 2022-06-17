Tatvan’da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları başlıyor

Bitlis’in Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kayıtları başladı.

Tatvan’da her yıl organize edilen ücretsiz GSB Spor Okulları korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine yeniden başlıyor. Tatvan Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından sporu toplum içinde alışkanlık haline getirebilmek, çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek, sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla GSB Spor Okulları 518 yaş aralığındaki tüm çocuklara kapılarını açıyor. 518 yaş aralığındaki tüm çocuklar GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında atletizm, badminton, basketbol, kick boks, güreş, hentbol, voleybol, tekvando, futbol, yelken sporu gibi dallardan ücretsiz faydalanma imkanı buluyor.

Ücretsiz GSB Spor Okullarına katılmak isteyen öğrencilerin velileriyle birlikte Tatvan Gençlik Ve Spor ilçe Müdürlüğü'nde kayıt formunu doldurarak kayıt yaptırabileceğini söyleyen Tatvan Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Murat Ak, "Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için uzman antrenör kadromuzla daima halkımızın hizmetindeyiz. 29 Haziran'da başlayacak olan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına Tatvanlı tüm çocuk ve gençlerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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