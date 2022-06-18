Kızı sınava geç kalan anne gözyaşı döktü

Bitlis’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalınca içeri alınmayan kızın annesi, kızının içeri alınması için görevlilere yalvararak gözyaşı döktü.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde YKS'ye girecek olan Hira Nur Yalçın, kimliğini unuttuğu için ve saat 10.00’da kapılar kapandığı için sınava dakikalar kala içeriye alınmadı. Hiranur’un annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere yalvardı. Ağlayan anne Yalçın, kızının sınava alınmaması üzerine uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı. Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

Öte yandan çocuklarını ve yakınlarını üniversite bahçesinde bekleyen vatandaşlar, Kur'anı Kerim okuyarak dua ettiler.

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