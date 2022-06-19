Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te derede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
Bitlis Deresi'nde erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su yüzeyinde bulunan cansız bedeni çıkarttı. Ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin kime ait olduğu otopsi sonucu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-06-19 17:08:26
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