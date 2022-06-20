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Sürülerin tozlu yolculuğu Koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu havadan görüntülendi

İHA

Sürülerin tozlu yolculuğu Koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğu havadan görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı’ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.
Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü’ndeki çobanlar, binlerce koyunu buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.
Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan dron ile görüntülendi.
Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Murat Gülhan, “Her gün 2 defa toz, duman içinde Nemrut Dağı’na gidip geliyoruz. Bizim işimizde budur. Biz ancak bunu beceriyoruz, başka işimiz yok” dedi.
Çoban Umut Alican ise her gün 15 kilometre tozlu vadide koyunları ile yolculuk yaptıklarını söyledi. Alican, “Ekinlere ve buğdaylara zarar vermemek için mecburen bu tozlu kullanıyoruz. Günde 2 defa gidip geliyoruz. Her gün 15 kilometre bu tozlu vadi yolunu kullanıyoruz. Her gün bu tozu yutuyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz” diye konuştu.

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