Bitlis´te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´te otomobilin çarptığı Cesur Karayakas (8) hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Kaza, saat 16:00 sıralarında Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis yönüne giden 13 EB 653 plakalı otomobil, yol kenarındaki Cesur Karayakas'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ve ağır yaralanan Karayakas, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayakas burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ismi açıklanmayan sürücü ise gözaltına alındı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-06-20 19:28:32
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