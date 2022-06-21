Martıların Van Gölü üzerindeki dansı adeta büyüledi

Bitlis’in Tatvan ilçe sahiline akın eden yüzlerce martı, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerindeki danslarıyla adeta büyüledi.

Bölgede özellikle son yıllarda giderek sayıları artan martılar, Van Gölü’nün doğal güzelliğine ayrı bir güzellik katıyor. Özellikle gün batımına doğru Van Gölü sahiline gelen martılar, görsel şölen oluşturuyor. Havadan da görüntülenen martılar, Van Gölü üzerindeki danslarıyla seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kendilerine eşlik eden dronla birlikte bir ahenk içinde dakikalarca gökyüzünde süzülen martılar, kendilerine hayran bıraktı.

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