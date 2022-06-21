Bitlis'te trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Bitlis'te meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan BitlisTatvan karayolunda meydana geldi. 47 NE 026 ile 21 BF 255 plakalı araçların çarpışması sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bir müddet tek şerit halinde ulaşıma kapanan yol daha sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

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