8 yaşındaki Cesur'un öldüğü kaza kamerada



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te Cesur Karayakas'ın (8), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi. 2 aracın geçişinden sonra bir anda çift şeritli yola çıkan Cesur Karayakas, Tatvan'dan Bitlis yönüne giden 13 EB 653 plakalı otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle Karayakas, olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayakas, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karayakas'ın öldüğü kazanın, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Karayakas'ın 2 aracın geçişinden sonra koşarak yola çıktığı, karşı şeride geçtiği anda ise otomobilin çarpmasıyla savrulduğu görülüyor. Bu sırada elinde poşetler olan bir kadının feryat anları da kameraya saniye saniye yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-06-22 12:17:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.