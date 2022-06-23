Tatvan Belediyesi Spor Kulübü futbol altyapı seçmeleri başlıyor

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Bitlis’in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü altyapı kategorilerinde gerçekleştireceği oyuncu seçmeleri başlıyor.

Altyapı çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren mavibeyazlı spor kulübü, futbola ilgisi olan ve genç yetenekleri keşfedebilmek için oyuncu seçmelerine başladı. Antrenörler eşliğinde Tatvan İlçe Stadyumunda yapılacak maçlarda forma giyecek 1119 yaş aralığındaki yaklaşık 300 genç; ikili mücadele, pas, gol ve top sürme gibi konularda değerlendirmeye alınacak.

Kayıt yaptıran sporcuların 25 Haziran Cumartesi tarihinde saat 13.00’da Tatvan İlçe Stadyumunda seçmelere katılmaları gerektiği belirtildi.

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