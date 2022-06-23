Bitlis’te husumetli aileler barıştırıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Çalış ve Şaşmaz aileleri arasında bulunan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan husumet barışla sonuçlandırıldı.

Vali Oktay Çağatay, 2020 yılında Çalış ve Şaşmaz aileleri arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ve bundan sebep ortaya çıkan husumeti sonlandırmak için düzenlenen barış törenine katıldı. Güroymak’a bağlı Nurtepe Mahallesi’nde bulunan Şeyh Masum Camisinde düzenlenen barış töreninde Kur’anı Kerim okutuldu ve dualar edildi.

Törende konuşan Vali Çağatay, “Ne yazık ki dönem dönem bizim çok üzüldüğümüz olaylar yaşanıyor. Tabi bu olayların daha ileriye götürülmesi bizi daha çok üzüyor. Bitlis’te görev yaptığım süre boyunca çok sayıda barış törenine katıldım. Şimdi aileler büyüklük gösterdiler, tevazu gösterdiler. O günden bugüne kadar da Bitlis’in içinden ve dışından çok sayıda büyüğümüz, abimiz araya girdiler. Bu çabayı gösterenlerden Allah gani gani razı olsun. Allah hepinizin hayrını kabul etsin ve eğer varsa başka aileler arasında devam eden husumet, onları bitirmekte bizlere nasip olsun” dedi.

Program sonunda iki ailenin fertleri, Kur'anı Kerim'in altından geçtikten sonra salâvatlar eşliğinde tokalaştı.

Barış törenine Vali Oktay Çağatay ile birlikte Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İl Müftüsü M. Faysal Geylani, kanaat önderleri, Çalış ve Şaşmaz aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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