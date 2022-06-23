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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’teki öğrenciler İngilizce tiyatro sergiledi

İHA

Bitlis’teki öğrenciler İngilizce tiyatro sergiledi

Bitlis’te eğitim veren İngilizce kursunda eğitim gören 712 yaşındaki çocuklar, aldıkları İngilizce eğitim ile hazırladıkları tiyatro oyununu sahneledi.
Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda sahnelenen ‘Oliver Twist’ adlı tiyatro oyunu veliler tarafından beğeni ile izlendi. İngiliz yazar Charles Dickens tarafından kaleme alınan Oliver Twist adlı tiyatro oyununu İngilizce olarak sahneleyen çocukların yabancı dil kullanma becerileri ve sahne performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.
Gösteri sonrası açıklamalarda bulunan İngilizce Öğretmeni Sibel Okay, “8 aylık İngilizce eğitimimiz sonucunda öğrencilerimizin yabancı dil hakimiyetlerini pratikte gözlemlemek istedik ve bu oyunu sahneledik. Çocuk gruplarımıza yazıya ve dilbilgisine dayalı bir dil eğitimi yerine gündelik yaşamda kullanabilecekleri ve konuşma odaklı dil eğitimi vermemizin meyvelerini aldık. Çocuklarımızın aldıkları eğitimin sonucunda kendilerini rahatlıkla ifade edebilir, temel konularda basit cümleleri akıcı bir şekilde konuşabilir bir düzeye geldiklerini gördük. Bu tamamıyla kursumuzda uyguladığımız modern dil öğretim yöntem ve tekniklerinin bir yansımasıdır ve konuşma odaklı dil eğitimimizin sonucudur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Etkinlik, öğrencilere “İngilizce Eğitimi Sertifikası” dağıtılmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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