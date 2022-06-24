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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı

İHA

Tatvan'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2 kişinin yaralandığı, aynı yerde 5 gün önce de 2 çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, bugün sabah saatlerinde AhlatTatvan karayolu TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. Kavşağı dönmek isteyen A.K. yönetimindeki 05 KE 340 plakalı Volkswagen marka araç ile Ahlat yönünden gelen ve şoförü belirlenemeyen 13 EB 737 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her 2 araçta bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralanmıştı.
Konuyla ilgili konuşan Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Mehmet Naim Dağdagül, "Pazar günü yine aynı mevkide iki çocuk burada ölümden döndü. Birçok kez söylememize rağmen buraya ışık konulmadı. Yetkililerden buraya bir an önce bir önlem alınması ve bu tür kazaların önüne geçilmesi için bir kez daha çağrıda bulunuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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