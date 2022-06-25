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AK Parti'li Demiröz: Dünya ülkeleri gibi biz de pandemiden etkilendik

DHA

AK Parti'li Demiröz: Dünya ülkeleri gibi biz de pandemiden etkilendik


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, "Son 2 yılda pandemininden bütün dünya ülkeleri gibi bizler de etkilendik. Ekonomik işlerde, mali durumlarda, bütün dünyanın içinde olduğu çalkantı gibi Türkiye'mizde de bazı sıkıntılar var ama 20 yıldan beri bu ülkeyi dünyada söz sahibi yapan dünya liderimiz var" dedi.
Ahlat Belediyesi'nce bu yıl ilk defa düzenlenen `Kültürel Etkileşim Ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta´ etkinlikleri başladı. Ahlat 1071 Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğin açılışına Vali Oktay Çağatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.
'2023´TE ZAFER, ÜLKESİNİ SEVENLERİN OLACAK'
AK Parti'li Vedat Demiröz, Ahlat'ın önemli bir yer olduğunu belirterek, "Müslüman Türklerin Anadolu´ya açılan kapısı. Burayı ilk yaptığımızda Türkiye´nin en büyük millet bahçelerinden biri olarak yapıldı ve Cumhurbaşkanı'mız ismini `1071 Millet Bahçesi´ olarak takdim etti ama şimdi Türkiye´nin her yerinde öyle büyük millet bahçeleri yapılıyor ki Ahlat'ımız kaçıncı sırada kaldı, onu bilmiyorum" diye konuştu. 
Demiröz, dünyayı etkisi altına alan ekonomik çalkantının Türkiye'de de ciddi şekilde hissedildiğini aktararak, "Son 2 yılda pandeminin etkisinden bütün dünya ülkeleri gibi bizler de etkilendik. Ekonomik işlerde, mali durumlarda, bütün dünyanın içinde olduğu çalkantı gibi Türkiye´mizde de bazı sıkıntılar var. Bunu biliyoruz ama 20 yıldan beri bu ülkeyi geldiği yerden bugüne kadar getiren, dünya ülkesi haline getiren, dünyada söz sahibi yapan bir dünya liderimiz var. Onun etrafında kenetlenerek, Türkiye'yi bugün tam bağımsız bir ülke olarak, sizler de izliyorsunuz. Dış politikada dünyaya sesini duyuran, savaşan ülkeleri bir masaya oturtan, yeri geldiği zaman dünyanın 60 tane mağdur ülkesini yanına alan, onlara sahip çıkan lider bir ülke haline geldi. 2023´te zafer, ülkesini sevenlerin olacak" dedi. 
'AHLAT´IMIZI DA 100 İL ARASINA ALACAĞIZ'
AK Parti'li Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Türki Cumhuriyetler ile diğer ülke liderlerinin de 25-26 Ağustos'ta Ahlat'a geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı yerleşkesinin yanında bazı yeni yerleşke ve misafirhaneler yaptıklarını da kaydeden Demiröz, "Ahlat´ı bundan sonra dünya başkenti gibi dünya liderlerinin toplanıp, dünyanın sorunlarını görüşeceklerini bir kent haline getireceğiz. Bunu büyüklerimiz açıklayacak. İnşallah hedefimiz bu bölgenin, Sayın Devlet Bahçeli´nin önerisi ve Cumhurbaşkanı'mızın beraber verdiği kararla Türkiye´nin il sayısının 100´e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat´ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-06-25 15:54:12

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