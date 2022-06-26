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30 ilin yöresel yemekleri ve el sanatları Ahlat’ta sergilendi Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: “Ahlat, milletimizin buluşma noktası olmaya devam edecek”

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri çerçevesinde 30 ilin yöresel yemek ve el sanatları sergilendi.

30 ilin yöresel yemekleri ve el sanatları Ahlat’ta sergilendi Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: “Ahlat, milletimizin buluşma noktası olmaya devam edecek”

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri çerçevesinde 30 ilin yöresel yemek ve el sanatları sergilendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Ahlat Belediyesi tarafından 1071 Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerde 30 ilin yöresel el sanatları ve lezzetleri beğeniye sunuldu. Etkinliğin ikinci gününde de etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlar, 1071 Millet Bahçesi'nde açılan yöresel yemekler ve el sanatları stantlarını ziyaret ederek yöresel yemeklerden tadıp, el sanatları ürünlerini inceledi.
Etkinliğin ikinci gününe de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Ahlat artık Türkiye’de birçok faaliyet alanının buluşma adresidir. Biz de bu vesileyle 1071 kutlama alanında bir taraftan 1071 kutlamalarını yaparken, diğer taraftan da çeşitli etkinliklerle bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ahlat Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızla ortak proje yürüttük. Bu projeyle Türkiye’nin lezzet ustalarını Ahlat’ta buluşturduk. Bununla da gastronomiye kuvvet vermeye çalıştık. Gördüğümüz kadarıyla buradaki ustalarımızın bir yarışı oldu. Ahlat, Selçuklu mutfağının çok güzide bir alanıdır. Tam bir lezzet buluşması oldu. Bugün ulusal, bundan sonra ise uluslararası lezzet ve gastronomi buluşması festivaline dönüştüreceğiz. Bu yılki festivalimiz karmaydı. Hem el sanatlarımız hem gastronomiydi. El sanatlarımızda ise yaklaşık 30 ayrı şehrimizin katılımıyla Türkiye’nin el sanatlarını ve aynı zamanda ilimiz ve ilçelerimizin el sanatları buluştu. Çokta ilgi gördü. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu konuda çok zengin bir ülkeyiz. Ahlat bin yıl önceki başkentimiz, buradaki buluşmada herkesi tatmin etti. İki ayrı konuda da böyleyiz. Aynı zamanda Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden birisiyiz. Böylece burada yetişen ürünlerimiz de mutfağımızı zenginleştirme özelliğine sahip. Sebzede, meyvede, bakliyatta Ahlat böyle bir merkez. Bu festival alanında buluşmak için de herkesin ayrı bir talebi var. Bizde tüm taleplere ayrı ayrı cevap vermeye gayret ediyoruz. Ahlat dün olduğu gibi milletimizin buluşma noktası olmaya devam edecek. Alandaki tüm katılımcılara başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu festivalimiz halkımıza hayırlı olsun’’ dedi.
Mardin’in Ömerli ilçesinden gelen el sanatkarı Sevim Yaman, “Kaymakamımızın desteğiyle buradaki etkinliğe katıldık. Burayı çok beğendik ve sevdik. Ömerli’de bayanlarımızın ürettiği ürünleri burada sergilemekten mutluluk duyduk. Çok güzel bir etkinlikti, katkısı olanlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Trabzon’dan katılım gösteren İpekyolu Kadın Girişim Üretim Kooperatifi üyesi Neslihan Çorak da, Ahlat’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Trabzon’da bulunan 18 ilçe kadınlarının el emeği ürünlerini sergilemek için buraya geldik. Ürünlerimizin hepsi el dokumasıdır. El dokuması kumaşlarımız var. Atölyemizde dokuduğumuz ürünlerimiz var. Ahlat Belediye Başkanının daveti üzerine geldik. Burayı çok beğendik. Allah nasip ederse tekrar geleceğiz. Trabzon kadınları adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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