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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta yöresel yemek yarışması

İHA

Ahlat’ta yöresel yemek yarışması

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yöresel yemek yarışması renkli görüntüler oluşturdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Ahlat Belediyesi tarafından 1071 Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yöresel yemek yarışması düzenlendi. 48 kadın ve 4 erkek olmak üzere toplamda 52 yarışmacının katıldığı yarışmada bir birinden lezzetli yemekler; ünlü yemek şefleri, gastronomi ve mutfak sanatları hocaları tarafından oluşturulan 8 kişilik jürinin değerlendirmesinden geçti. Katılımcılar tarafından özenle hazırlanan yöresel yemekleri tadan jüri, yaptığı oylama sonucu dereceye girenleri belirledi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu has dolması yemeğiyle 100 tam puanla Serap Güvener birinci, çireş halisesi yemeğiyle 97,8 puan alan Sahret Balcı ikinci ve içli köfte yemeğiyle 93,5 puan alan Yasemin Kaya üçüncü oldu. Yarışma sonunda düzenlenen törenle yarışmada birinci olan yarışmacıya yarım altın, ikinci olan yarışmacıya çeyrek altın, üçüncü olan yarışmacıya gram altın ödülü verilirken ayrıca puanlama sıralamasında en yüksek puan alan 7 yarışmacıya da mansiyon ödülleri olarak mutfak malzemeleri hediye olarak verildi. Yarışma sonrası değerlendirmede bulunan jüri üyelerinden 9 Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Başkanı ve İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, “8 jüri üyesiyle beraber 2 gruba ayırarak toplamda 52 yöresel yemeğin değerlendirmesini yaptık. 52 yarışmacıya da öncelikle medeni cesaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İlk defa olmasına rağmen katılım çok yüksekti. O yüzden 2 gruba ayırmak zorunda kaldık. Çok güzel yöresel yemekleri ki biz ne kadar camianın içinde olsak da bilmediğimiz ve burada öğrendiğimiz, burada tanıştığımız lezzetler oldu. Tekrardan emek harcayan, buraya bugün gelip yarışmaya katılan, bunun heyecanını yaşayan tüm yarışmacılara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayız, iyi ki gelmişiz. Ben çok mutlu oldum. İnşallah önümüzdeki yıl daha büyüğünü, daha geniş çerçevede yapacağımızı başkan beyle de konuştuk. Biz temellerini atmış bulunmaktayız. Güzelde oldu. Umarım her geçen gün üzerine daha da katlayarak çıtayı yükseltiriz. Uluslar arası boyuta taşırız belki bu yarışmayı. Belki Türk dünyasındaki tüm devletlerin yarıştığı bu kadim şehir Ahlat’ta o misyonu da oluşturmuş oluruz. Ben şimdiden bu mesajı da vererek tüm Türk dünyasındaki şeflerimi ve bu işe gönül vermiş insanları Ahlat’ımızda ağırlarız diye düşünüyorum” dedi.
Yarışmada has dolması yemeğiyle birinci olan Serap Güvener ise, “Has dolması yaptım. Jüri beni birinciliğe layık gördü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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