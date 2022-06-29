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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da ‘Yaz Spor Okulları’ start aldı

İHA

Tatvan’da ‘Yaz Spor Okulları’ start aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları” Bitlis’in Tatvan ilçesinde büyük bir katılımla başladı.
Tüm ülkede her yıl eş zamanlı olarak başlatılan “Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları”, Tatvan’da büyük bir katılım ile başladı. Tatvan’daki spor salonunda gerçekleştirilen törende bir araya gelen 518 yaş arası çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile görsel şölen sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular protokol ve konukları selamladı. Antrenörler eşliğinde tekvando, güreş, kickboks gibi farklı mücadele sporları gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. İlçe genelinde 10 branştan 600’ü aşkın sporcunun başvurduğu yaz spor okulları tören geçişi ile sona erdi.
Tüm gençleri ve ailelerini spora davet ettiklerini söyleyen Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, “Bugün 81 il müdürlüğümüz olmak üzere tüm illerimizdeki faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yaklaşık 40 antrenör ile birlikte 17 branşta tüm il ve ilçelerde gençlerimizi spora kazandırmak ve tabana yaymak için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Bugün de güzel bir gösteri oldu. Tüm gençleri, aileleri ile birlikte spor salonuna davet ediyoruz. Burada emeği geçen antrenörlerimiz başta olmak üzere tüm ekibimize ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu hafta itibariyle başvurularımızı aldık. Şu ana kadar 4 bin 300 başvurumuz oldu. Hedefimiz bunu 10 bine çıkarmaktır. Tüm sporseverleri spor salonlarımıza bekliyoruz” diye konuştu.
Tatvan’da 10 branştan 600 sporcunun katılımıyla yaz spor okullarının başladığını belirten Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak ise “Gençlik ve Spor Bakanlığının 518 yaş gruplarına yönelik başlattığı ‘Yaz Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları’ ilçemizde ve tüm Türkiye’de başlamıştır. İlçemizdeki 10 branşta 600 sporcunun katılımıyla yaz spor okullarını başlattık. Tüm gençlerimizi boş zamanlarını değerlendirmek için yaz spor okullarına bekliyoruz. Hedefimiz, gençlerimizi tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek, ailelere sporu alışkanlık haline getirebilmek, ilçemizde yetenekli sporcuları bulup milli sporculuk seviyesine getirip ülkemizdeki başarılı sporcular arasına getirebilmek ve lisanslı sayımızı daha fazla arttırıp ülke genelindeki büyük organizasyonlarda Bitlis, Tatvan ve diğer illerden başarılı sporcuları görmek istiyoruz” dedi.
Törene, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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