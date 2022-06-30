Arıcılara ekipman desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arıcılara ekipman desteği

İHA

Arıcılara ekipman desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, arıcılıkla uğraşan çiftçilerin alacakları alet ve ekipmanlara hibe desteği verecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü, "İlçemizde gezgin arıcılığı geliştirmeye yönelik ekipman desteği ve yeniden arıcılık mesleğine aktif dönüş yapmak isteyen AKS (Arıcılık Kayıt Belgesi) veya arıcılık belgesi olan arıcılara ise 30 adet arılı kovan desteği proje ön çalışması yürütülmektedir. Yüzde 30 çiftçi katkılı olarak planlanan proje ön çalışması için 7 Temmuz 2022 tarihine kadar ilçe müdürlüğümüze bekleriz. Zahmet bizden emek sizden, durmadan üreten bir ilçe olmamız ümidiyle. Tüm üreticilere bol bereketli kazançlar diliyoruz” denildi.
Aynı zamanda, ilçede gezgin arıcılık yapan üreticileri ziyaret ettiklerini de belirten açıklamada, “İlçemizde gezgin arıcılık yapan ancak mesleğin zorlukları ile de uğraşmak zorunda kalan arıcılarımızı ziyaret ederek bölge florasını daha aktif kullanmak için bilgi alışverişinde bulunduk. Doğanın korunmasında ve çeşitlenmesinde önemli olan ve tozlaşma/döllenme evresinin olmazsa olmazı arılarımızı koruma ve ilçe arıcılığını geliştirip artırmak amacıyla yapılabilir projeleri değerlendirdik. Bu çerçevede arıcılık faaliyetini yürüten veya arıcılık yapmak isteyen üreticilerimizi ilçe müdürlüğümüze bekleriz” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı
Kuş cenneti Arin Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
YEREL HABERLER Kuş cenneti Arin Gölü yok olma tehlikesiyle karşı ...
Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan manzaralar
YEREL HABERLER Dünyanın ikinci büyük kraterinde hayran bırakan ...
Tatvan’da ‘Yaz Spor Okulları’ start aldı
YEREL HABERLER Tatvan’da ‘Yaz Spor Okulları’ start aldı
Nemrut’un maskot ayılarıyla köpeğin kavgası kamerada
YEREL HABERLER Nemrut’un maskot ayılarıyla köpeğin kavgası kamerada
Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi
YEREL HABERLER Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi
VEDAŞ’tan karekod çalışması
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan karekod çalışması
Bitlis’te elektrik tellerine takılan karga kurtarıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te elektrik tellerine takılan karga kurtarıldı
Süphan Dağı’nın eteklerinde organik bal üretimi
YEREL HABERLER Süphan Dağı’nın eteklerinde organik bal üretimi
Ahlat’ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu
YEREL HABERLER Ahlat’ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma ...
Yaz ortasında kar keyfi
YEREL HABERLER Yaz ortasında kar keyfi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.