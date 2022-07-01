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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

İHA

Tatvan’da Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.
Tatvan Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk heykeline Tatvan Liman Başkanlığı ve Van Gölü Feribot Müdürlüğünce çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, “Yaşadığımız coğrafyaya ayak uydurup denizci bir millet olmamız münasebetiyle azimle çalışarak dünyadaki gelişmiş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış devletlerarasındaki yerimizi almış bulunmaktayız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman denizcileri, ecdadından aldığı ruh ile ulusal ve uluslararası sularda önemli görevler icra etmektedir. Bugün kıyısında bulunduğumuz Van Gölü, ülkemizin önemli bir değeri olmasına rağmen maalesef hak ettiği değeri bulamamaktadır. Van Gölü can çekişmekte, acil önlem alınmasa geri dönüşü olmayan bir yola girilmektedir. Buradan tüm yetkililerden talebimiz, uzayın incisi dünyanın birincisi olan Van Gölü’nün eski haline dönüştürülmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ile anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı tüm denizcilerimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.
Törene, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdür Vekili Sedat Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Çağım Barış Türüdü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Tören sonrası Tatvan sahilinde bulunan bir tekne ile göl turu yapıldıktan sonra dualar edilerek Van Gölü’ne deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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