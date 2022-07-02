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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da toplu temel atma töreni yapıldı

İHA

Tatvan’da toplu temel atma töreni yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılacak olan 4 büyük spor tesisinin toplu temel atma töreni yapıldı.
Tatvan Belediyesi “İşimiz icraat” sloganıyla yola çıkarak birçok projeyi ilçeye kazandırmaya devam ediyor. İşletme Mahallesi Ofis alanında 4 büyük projenin açılışı büyük bir tören ile gerçekleştirildi. 4 büyük projede uluslararası standartlardaki tenis kortları ve gençlik merkezi, 7 farklı branşta spor yapılabilecek sporcu fabrikası, futbol sahası ve spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksinin temeli dualar edilerek atıldı. Protokol üyeleri ve davetliler tarafından gerçekleştirilen temel atma töreninde daha sonra kurban kesildi. Büyük bir katılım ile atılan projenin temelleri ilçeye büyük katkı sunulacağı belirtildi.

“Toplam nüfusumuz 350 bin ve yaş ortalamamız 23”
Yapılan hizmetlerin gençlerimize büyük bir katkı sunacağını söyleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay; “İl genelinde bin 250 lisanslı sporcumu var. Toplam nüfusumuz 350 bin ve yaş ortalamamız 23. Sıfır ile 30 yaş arasında toplam 217 bin kişi yaşıyor. Yani nüfusun yüzde 62’si 0 ile 30 yaş arasındadır. 04 yaş arası 38 bin çocuğumuz var. Bu da bütün yöneticilere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Onlara bizim sosyal donatılar, eğitim alanları ve kültürel alanlar yapmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlarımızın desteği ile çalışmalar ve emekleri ile bu yolda ilerliyoruz. Oldukça iyi bir yere doğru gidiyoruz. Bu yapılan hizmetler gençlerimize büyük bir katkıda bulanacaktır” dedi.

“Bu tenis kortlarımızda Eylül ayında ulusal bir turnuva düzenlenecek”
Törende konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “İlk olarak bugün temelini atacağımız sporcu fabrikası ile gençlerimiz 7 farklı salonda, 7 farklı branşta aynı anda spor yapabilecek. Basketbol ve voleybol sahasını, fitness, genel spor, güreş, judo, tekvando ve hentbol salonlarını tüm vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz bir şekilde sunacağız. Uzun yıllardır hepimiz Tatvan’da neden yüzme havuzumuz yok derdik. İşte bu yüzden Tatvan’ımız da büyük bir açığı daha kapatarak. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun da temelini bugün atıyoruz. Bugün temelini atacağımız bir diğer projemiz burada bulunduğumuz alanda yapılan Gençlik merkezi ve tenis kortları projemiz. Uluslararası standartlarda yapılacak olan 2 açık ve 2 kapalı tenis kortunun yanında gençlik merkezi binamız, dinlenme alanlarımız ve yürüyüş parkurumuz da bu hizmetin içinde yer alacak. Bu tenis kortlarımızda Eylül ayında ulusal bir turnuva düzenlenecek. Bütün bu hizmetleri hayata geçirmemizde bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda, halkımıza hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Yola çıkarken işimiz icraat dedik ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.
İlçenin 20 yıllık ihtiyaçlarını giderecek güzel yatırımlar olduğunu dile getiren Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, “Gençlerimizin spor yapabilecekleri yerler sıkıntılıydı. Bu noktada çok fazla zaman kaybı yaşanıyordu. Yeni yapılacak tesislerimiz ile bu sıkıntı tamamen ortadan kalkacak ilçemizin 20 yıllık ihtiyaçlarını giderecek güzel yatırımlar oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Toplu temel atma törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 4 büyük projenin bu yıl bitmeden ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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