Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirildiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00´dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-07-03 12:30:12



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