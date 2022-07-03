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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İHA

Tatvan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bazı köy ve mezralarda ‘sokağa çıkma yasağı’ ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

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