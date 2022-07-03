Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali coşkusuyla devam ediyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 54’ncüsü düzenlenen Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş ile Doğu Anadolu Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl fuar çerçevesinde düzenlenen onlarca etkinliğin yapıldığı Tatvan Sahilinde bir araya gelen vatandaşlar, ilk olarak 250 metre serbest yüzme yarışına katıldı. Daha sonra geleneksel yağlı direk yarışlarının düzenlendiği alanda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştıkları etkinlik büyük ilgi gördü.

Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri (AKUT) tarafından alınan güvenlik önlemleri ile tamamlanan yarışlarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Güzel ve eğlenceli yarışmalar oldu. Katılımcılara kültürümüzü tekrardan hatırlattık. 2 sene süren bir pandemi vardı, bu süreçte bir araya gelememiştik. 54’ncü yılımızdaki fuar etkinliklerimiz ile hem eskilere dönük olan yağlı direk, yüzme yarışı, halk oyunları ve gerçekleştirilecek olan maraton koşusu ile beraber etkinliklerimiz devam ediyor. Katılan bütün yarışmacılara da başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.