Tatvan’da 8 bin kişi Koma Se Bıra konserinde doyasıya eğlendi

Bitlis’in Tatvan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Koma Se Bıra yoğun ilgi gördü.

Tatvan Belediyesi tarafından Tatvan Sahil etkinlik alanında düzenlenen 54. Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin 2’nci gününde Koma Se Bıra sahne aldı. Ücretsiz katılımın olduğu konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. 8 bini aşkın vatandaşın katıldığı konserde Kürtçe ve Türkçe ezgiler seslendiren grup, hayranlarına müzik ziyafeti çekti. Sanatçıların okuduğu birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek yerinde duramayan gençler keyifli bir akşam geçirdi.

Konserde konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm yaz mevsimini konserler ile dolu dolu geçireceklerini söyledi. Geylani, ardından sanatçılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Konser sonrası müzik grubu ile fotoğraf çekilmek isteyen hayranları sıraya girdi.

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