Sosyolog Palabıyık’tan NATO yorumu “Cumhurbaşkanımızın küresel aktör ve lider olduğu gerçeği bir kez daha ispatlandı” “Siyasal zaferdir, PYD/YPG ve FETÖ’nün terör örgütü olduğu NATO ile de tescillendi”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, ülkemizin NATO sürecindeki siyasal başarısının önemini vurgulayarak, “NATO sürecinin en önemli siyasal başarılarından birinin ilk defa FETÖ’nin bir terörist örgüt olduğu NATO ülkeleri tarafından da tescillendi” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, NATO’nun ülkemiz için önemini anlamayanların kazanılan siyasi zafere burun kıvırdıklarını ve FETÖ’nün ne kadar önemli bir terör örgütü olduğunu anlamadıklarını ifade etti. Palabıyık, “Cumhurbaşkanımızın NATO görüşmeleri, konuşmaları ve gazetecilerin sorunlarına verdiği cevapları bir bütün olarak kabul edersek, NATO süreci tam bir siyasal başarıydı. Mesela bazı liderlere sorulan sorular önceden hazırlanmıştı ama sayın Erdoğan’a bütün gazeteciler istedikleri soruları sordu. Cumhurbaşkanımıza yöneltilen kışkırtıcı sorulara sayın Erdoğan’ın verdiği cevaplar birer siyasal zeka örneğiydi. Özellikle tutuklu gazetecilere sorusuna tam yedi dakika Diyarbakır Annelerini anlattı ve kadın gazeteciye, kadın haklarının bahsini açarak ‘neden Diyarbakır Annelerini görmezden geliyorsunuz’ cevabını adeta yapıştırdı. Güney Kıbrıs’lı siyasetçinin sorusuna ‘Kuzey Kıbrıs’ta görüşelim” cevabını vererek gündemi adeta kilitledi ve karşı tarafı siyasi felce uğrattı. İsveç ve Finlandiya üyelik süreçleri ile açık ve net olarak ‘bekleyip, ona göre karar vereceğiz, şimdi yaptığımız iyi niyet ve davet’ diyerek, siyasal tecrübesini konuşturdu. Siyasal sürecin ani değişimine ‘dün dündür, bugün bugün’ cevabıyla siyasal arenada her an her şeyin değişebileceğini ve siyasi ilişkilerin çıkar ilişkisini olduğunu rasyonel olarak beyan etti. Tüm bunlara rağmen sayın Erdoğan, Rusya ile ilişkileri yolunda götürmeyi de başarabiliyor. ABD ile F16 anlaşması gündeme alında, ABD başkanı Biden bir soru üzerine açık açık ‘satılmasını istiyorum’ dedi. Bu süreçler o kadar kolay siyasal manevraları içermez, Cumhurbaşkanımız bu süreçlerin hepsini ustaca bir manevrayla aldı. FETÖ’nin terör örgütü olarak kabulünün 15 Temmuz’a yaklaşırken kabul edilmesi de ayrı bir önemli siyasal kazanç olarak önde durmaktadır" diye konuştu.



“Cumhurbaşkanımızın küresel aktör ve lider olduğu gerçeği bir kez daha ispatlandı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel bir aktör ve lider olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “NATO süreci, sayın Erdoğan’ın küresel bir aktör ve lider olduğu gerçeğini yeniden ispatladı. Birçok konuda çözüm için kendisine başvuruldu, dünyayı ilgilendiren tahıl krizi için adres gösterildi. Rusya’nın dinlediği tek aktör olarak muhatap alındı. Tüm bunlar hiçbir dünya siyasi yöneticisinde olmayan niteliklerdir. Elbette her siyasal aktör kendi ülkesi için vazgeçilmez olabilir ama sayın Erdoğan, dünya için vazgeçilmez bir siyasal aktördür. Bugüne kadar hiçbir siyasal aktör, kendi ülkesinde ayaklanma yapan bir grubu uluslararası terör olarak tanımlatamadı. Ancak silahlı eylemler için bazı mutabakatlar oluşmuştu. Ama sayın Erdoğan, FETÖ’yü anlattı ve kabul ettirdi. Ki FETÖ, birçok ülkede ahtapot gibi siyasal zeminleri meşgul ediyordu, bunun bir terör örgütü olduğunu anlatmak kolay değildi. Cumhurbaşkanımız bunu başardı. Dikkat edilirse, sayın Erdoğan NATO’ya birkaç başlıkla gitti, çünkü NATO bir askeri örgütlenmedir farklı taleplerin olduğu bir alan değildir. Ve Cumhurbaşkanımız, belirlediği başlıkların kazanımlarını elde ederek geri döndü” dedi.

