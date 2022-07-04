Sosyolog Palabıyık’tan NATO yorumu “Cumhurbaşkanımızın küresel aktör ve lider olduğu gerçeği bir kez daha ispatlandı” “Siyasal zaferdir, PYD/YPG ve FETÖ’nün terör örgütü olduğu NATO ile de tescillendi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyolog Palabıyık’tan NATO yorumu “Cumhurbaşkanımızın küresel aktör ve lider olduğu gerçeği bir kez daha ispatlandı” “Siyasal zaferdir, PYD/YPG ve FETÖ’nün terör örgütü olduğu NATO ile de tescillendi”

İHA

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, ülkemizin NATO sürecindeki siyasal başarısının önemini vurgulayarak, "NATO sürecinin en önemli siyasal başarılarından birinin ilk defa FETÖ'nin bir terörist örgüt olduğu NATO ülkeleri tarafından da tescillendi" dedi.

Sosyolog Palabıyık’tan NATO yorumu “Cumhurbaşkanımızın küresel aktör ve lider olduğu gerçeği bir kez daha ispatlandı” “Siyasal zaferdir, PYD/YPG ve FETÖ’nün terör örgütü olduğu NATO ile de tescillendi”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, ülkemizin NATO sürecindeki siyasal başarısının önemini vurgulayarak, “NATO sürecinin en önemli siyasal başarılarından birinin ilk defa FETÖ’nin bir terörist örgüt olduğu NATO ülkeleri tarafından da tescillendi” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, NATO’nun ülkemiz için önemini anlamayanların kazanılan siyasi zafere burun kıvırdıklarını ve FETÖ’nün ne kadar önemli bir terör örgütü olduğunu anlamadıklarını ifade etti. Palabıyık, “Cumhurbaşkanımızın NATO görüşmeleri, konuşmaları ve gazetecilerin sorunlarına verdiği cevapları bir bütün olarak kabul edersek, NATO süreci tam bir siyasal başarıydı. Mesela bazı liderlere sorulan sorular önceden hazırlanmıştı ama sayın Erdoğan’a bütün gazeteciler istedikleri soruları sordu. Cumhurbaşkanımıza yöneltilen kışkırtıcı sorulara sayın Erdoğan’ın verdiği cevaplar birer siyasal zeka örneğiydi. Özellikle tutuklu gazetecilere sorusuna tam yedi dakika Diyarbakır Annelerini anlattı ve kadın gazeteciye, kadın haklarının bahsini açarak ‘neden Diyarbakır Annelerini görmezden geliyorsunuz’ cevabını adeta yapıştırdı. Güney Kıbrıs’lı siyasetçinin sorusuna ‘Kuzey Kıbrıs’ta görüşelim” cevabını vererek gündemi adeta kilitledi ve karşı tarafı siyasi felce uğrattı. İsveç ve Finlandiya üyelik süreçleri ile açık ve net olarak ‘bekleyip, ona göre karar vereceğiz, şimdi yaptığımız iyi niyet ve davet’ diyerek, siyasal tecrübesini konuşturdu. Siyasal sürecin ani değişimine ‘dün dündür, bugün bugün’ cevabıyla siyasal arenada her an her şeyin değişebileceğini ve siyasi ilişkilerin çıkar ilişkisini olduğunu rasyonel olarak beyan etti. Tüm bunlara rağmen sayın Erdoğan, Rusya ile ilişkileri yolunda götürmeyi de başarabiliyor. ABD ile F16 anlaşması gündeme alında, ABD başkanı Biden bir soru üzerine açık açık ‘satılmasını istiyorum’ dedi. Bu süreçler o kadar kolay siyasal manevraları içermez, Cumhurbaşkanımız bu süreçlerin hepsini ustaca bir manevrayla aldı. FETÖ’nin terör örgütü olarak kabulünün 15 Temmuz’a yaklaşırken kabul edilmesi de ayrı bir önemli siyasal kazanç olarak önde durmaktadır" diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın küresel aktör ve lider olduğu gerçeği bir kez daha ispatlandı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel bir aktör ve lider olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “NATO süreci, sayın Erdoğan’ın küresel bir aktör ve lider olduğu gerçeğini yeniden ispatladı. Birçok konuda çözüm için kendisine başvuruldu, dünyayı ilgilendiren tahıl krizi için adres gösterildi. Rusya’nın dinlediği tek aktör olarak muhatap alındı. Tüm bunlar hiçbir dünya siyasi yöneticisinde olmayan niteliklerdir. Elbette her siyasal aktör kendi ülkesi için vazgeçilmez olabilir ama sayın Erdoğan, dünya için vazgeçilmez bir siyasal aktördür. Bugüne kadar hiçbir siyasal aktör, kendi ülkesinde ayaklanma yapan bir grubu uluslararası terör olarak tanımlatamadı. Ancak silahlı eylemler için bazı mutabakatlar oluşmuştu. Ama sayın Erdoğan, FETÖ’yü anlattı ve kabul ettirdi. Ki FETÖ, birçok ülkede ahtapot gibi siyasal zeminleri meşgul ediyordu, bunun bir terör örgütü olduğunu anlatmak kolay değildi. Cumhurbaşkanımız bunu başardı. Dikkat edilirse, sayın Erdoğan NATO’ya birkaç başlıkla gitti, çünkü NATO bir askeri örgütlenmedir farklı taleplerin olduğu bir alan değildir. Ve Cumhurbaşkanımız, belirlediği başlıkların kazanımlarını elde ederek geri döndü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

45 bin kişinin katılım sağladığı "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı" sona erdi
YEREL HABERLER 45 bin kişinin katılım sağladığı "Tatvan Doğu Anadolu ...
Tatvan’da 8 bin kişi Koma Se Bıra konserinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Tatvan’da 8 bin kişi Koma Se Bıra konserinde doyasıya ...
Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali coşkusuyla devam ediyor
YEREL HABERLER Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali ...
Tatvan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL HABERLER Tatvan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı
Tatvan’da toplu temel atma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Tatvan’da toplu temel atma töreni yapıldı
Tatvan'da Karadeniz rüzgarı esti
YEREL HABERLER Tatvan'da Karadeniz rüzgarı esti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.