Tatvan’daki 3 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 3 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00’dan itibaren ilan edilen ‘Sokağa Çıkma Yasağı’, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

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