Bitlis'te 3 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ve mezralarında dün uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün kaldırıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezralarında dün ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın bugün saat 16.00'da kaldırıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'den itibaren ilan edilen 'Sokağa Çıkma Yasağı' 04.07.2022 pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-07-04 16:29:32



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