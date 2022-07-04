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Bitlis'te 3 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DHA

Bitlis'te 3 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ve mezralarında dün uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün kaldırıldı. 
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezralarında dün ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın bugün saat 16.00'da kaldırıldığı belirtilerek şöyle denildi: 
"Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'den itibaren ilan edilen 'Sokağa Çıkma Yasağı' 04.07.2022 pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren  kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-07-04 16:29:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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