Güroymak'ta ‘Yaz Spor Okulu’ açılışı yapıldı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yaz Spor Okulları”, Bitlis'in Güroymak ilçesinde büyük bir katılımla başladı.

Açılış programına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, "Yaz sezonu boyunca sürecek olan yaz spor okulunda öğrencilerimiz serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecekler. Öğrencilerimiz birçok spor dalında eğitim almış olacaklar. Yaz spor okuluna başlayan eğitmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen açılış programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aşur Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, eğitmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.