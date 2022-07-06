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Kendi imkanlarıyla çıkardığı etkinlik kitabını köy köy dolaşıp çocuklara hediye ediyor Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, kendi imkanlarıyla çıkardığı “Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Rehber ve Etkinlik” kitabını çocuklara ücretsiz dağıtıyor

İHA

Kendi imkanlarıyla çıkardığı etkinlik kitabını köy köy dolaşıp çocuklara hediye ediyor Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, kendi imkanlarıyla çıkardığı “Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Rehber ve Etkinlik” kitabını çocuklara ücretsiz dağıtıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, kendi imkanlarıyla çocuklara yönelik çıkardığı rehber ve etkinlik kitabını köy köy dolaşıp çocuklara hediye ediyor.
Bilim uzmanlığı eğitimde mezarlıkların kullanılması olan ve bu konuda öğrencilere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, Ahlat ilçesinde bulunan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı tanıtan rehber ve etkinlik kitabı çıkardı. Çocuklara yönelik profesyonel olarak hazırlanan “Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Rehber ve Etkinlik” kitabında çocukların tarihi mezarlığı eğlenerek ve öğrenerek keşfetmesi ve kültürel miras koruyucusu olması hedefleniyor.
Zengin bir içerik ile 40 sayfa olarak hazırlanan kitapta çocuklar mezar taşlarını, mezarlıkta buluşan bilim dallarını, taşlar üzerindeki süslemeleri ve taşlara hayat veren ustaları öğrenerek yapacakları boyama, çizim ve bilmecelerle de Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı daha detaylı tanımış olacak.
Sosyal Bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu, çıkarmış olduğu rehber ve etkinlik kitaplarını Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra ziyaret ettiği köylerde çocuklara hediye ederek, şeker ve çikolata ikramında da bulunuyor. Mihraç Kulu, atalarımızdan miras kalan tarihi mekanların korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Görev yaptığı yerlerde bu bilinçle öğrencilere yönelik çeşitli eğitim ve sosyal projeler yaptığını belirten Kulu, bu yerlerden birinin de Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı olduğunu söyledi. 8 yıldır Tatvan ilçesinde görev yaptığını belirten Mihraç Kulu, bu süre zarfında yaptığı eğitim ve projelerle Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı çocuklara yönelik tanıtmaya çalıştığını ifade etti. Kulu, “Bilim uzmanlığım, mezarlıkların kullanılması üzerine. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı; Anadolu’nun tapusu, kültürel, sanatsal ve tarihi değeri olan eşsiz bir açık hava müzesi. Bende bu tarihi değeri çocuklara tanıtmak için kendi imkanlarımla ‘Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Rehber ve Etkinlik Kitabı’nı hazırladım. Türkiye’de alanında ilk olan bu kitabı Bitlis ve ilçelerinde özellikle Ahlat’ta köy köy, mahalle mahalle dolaşıp dağıtıyorum. Çocuklar mutlu oluyor. Bende böyle bir çalışmayı yaptığım için gururluyum” dedi.
Rehber ve etkinlik kitabını alan çocuklar ise yaz tatilleri boyunca eğlenerek ve öğrenerek Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı tanıma fırsatı bulacakları için kendilerine kitap hediye eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu’ya teşekkür ettiler.

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