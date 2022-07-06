Tatvan'daki asırlık tarihi mağaralar keşfedilmeyi bekliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Bolalan köyü İncekaya mezrasında bulunan tarihi mağaralar ziyaretçiler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2016 yılında tescilli alan olarak ilan edilen İncekaya Mağaraları, tarihi yapısı ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Tatvan ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi mağaralar, Van Gölü’nün en güzel koylarının birinde bulunuyor. Doğal güzelliğinin yanı sıra mağaraları ve bitişiğinde bulunan Hazreti Ebubekir’in torunu olduğuna inanılan Şeyh Hüseyin’in türbesi, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

İrili ufaklı birçok tescilli mağaranın bulunduğu Van Gölü kıyısındaki mağaraların tarihi 500 yılı aşkın bir tarihe dayanıyor. Yörede Bapiri Kal (Yaşlı Dede) olarak bilinen Hazreti Ebubekir’in torunu Şeyh Hüseyin’in de söz konusu mağaralarda ibadet ettiği rivayet ediliyor.

Gerek türbe ve gerekse mağaralar için her gün çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği tarihi alan, bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor. Bakım için gerekli özenin gösterilmemiş olması, tarihi yapının doğal güzelliğine gölge düşürüyor. Mağaraların bazıları Van Gölü manzarasına karşı muazzam bir görüntü sunarken, bazıları da bağımsızlıktan içine girilemeyecek hale gelmiş durumda. Tarihi alanı ziyarete gelen ziyaretçiler, alana gereken özenin gösterilmesi neticesinde bölgenin daha çok tanınacağı ve ziyaretçi alacağına dikkat çekiyor.

Tarihi alanı ilk defa ziyaret etme imkanı bulduklarını belirten ziyaretçilerden Enver Erbegi, tarihi mağaralara hayran kaldığını ifade etti.

Alana gereken özenin gösterilmediğine dikkat çeken Ali Dursun ise gereken özenin gösterilmesi durumunda söz konusu alanın kentin önemli destinasyonlarından biri haline geleceğine inandığını dile getirdi.

Ziyaretçilerden Mina Nisa da, ilk defa ziyaret ettikleri bölgeye hayran kaldıklarını kaydetti.

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