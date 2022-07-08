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Bitlis ihracatta ilk 6 ayda Türkiye 4’ncüsü oldu Bitlis Valisi Oktay Çağatay: “Bölgede terörün yok olmasıyla beraber birçok firmadan kente yatırım aldık”

İHA

Bitlis ihracatta ilk 6 ayda Türkiye 4’ncüsü oldu Bitlis Valisi Oktay Çağatay: “Bölgede terörün yok olmasıyla beraber birçok firmadan kente yatırım aldık”

– Bitlis, tekstil, ahşap, yaş sebze ve meyve alanlarında yılın ilk 6 ayında ihracatta yüzde 95’lik oranla Türkiye 4’üncüsü oldu.
Geçtiğimiz yıl Bitlis’te ihracat rakamı 7 milyon 300 bin lira olurken, bu rakam bu yıl sadece ilk 6 ayda 6 milyon 500 bin dolara ulaştı. Özellikle son yıllarda organize sanayi bölgesinin de (OSB) kurulmasıyla atılım gösteren Bitlis’te, sadece tekstil alanında 10 bine yakın istihdam sağlandı. Tekstilin yanı sıra Van Gölü Havzası’nda yer alan Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz’da da yetiştirilen patates, domates, fasulye ve meyve üretiminde de Bitlis ihracatta söz sahibi oldu.
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bölgede terörün yok olmasıyla beraber birçok firmadan kente yatırım aldıklarını söyledi. Çağatay, “Artık binlerce işçimiz fabrikalarda üretmeye başladılar. Tabii biz bunun üretim kısmındaki sonuçlarını da almaya başladık. Birkaç gün önce yayınlanan rapora göre, geçtiğimiz yıla oranla son 6 ayda ihracatını en çok arttıran 4’üncü il Bitlis oldu. Geçtiğimiz yılın 6 aylık değerlendirmesine göre yüzde 95 seviyesinde bir artış var. Geçen yıl il genelindeki ihracat rakamı 7 milyon 300 bin dolar iken, bu yıl sadece ilk 6 aylık dilimde 6 milyon 500 bin dolarlık ihracat yapmış olduk. İhracat kolları özellikle ahşap işçiliğinde, yaş sebze meyve ve en önemlisi bizim asıl istihdam aldığımız tekstil ürünlerinde görülüyor. Tabii bu durum bizleri çok mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde bunun katbekat artacağını biliyoruz” diye konuştu.

“İlçelerde fabrika, köylerde atölyeler var”
Bitlis Valisi Çağatay, özel sektörlerdeki istihdamın OSB’de 10 bin, il genelinde ise 15 bin civarında olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
“Bizim Rahva dediğimiz bölge tam bir sanayi bölgesi oldu. Burada yatırım yapan holding seviyesinde birkaç firmamız var. Onlar yatırımlarına başladılar. 2023 yılının ilk ayı ile birlikte üretime de geçmiş olacaklar. İlçelerde fabrikalarımız var, köylerde bile atölye açan yatırımcılarımız var. Rahva’da bulunan organize sanayi bölgesinde çalışacak işçi sayısı 10 binin üzerinde olacak. Bu sayı il genelinde ise 15 binin üzerinde olacak.”

“Yaş ortalamamız Türkiye’nin yaş ortalamasının altında”
Vali Çağatay, Bitlis’in yaş ortalamasının genç olmasından dolayı işverenlerin istihdam edecek eleman bulmakta hiçbir zorluk çekmediklerini söyledi. Çağatay, “Türkiye’nin yaş ortalaması 32,6, Bitlis’in yaş ortalaması ise 23 civarında. İlimizin 350 bin toplamda nüfusu var. 217 bin kişisi, yani nüfusun yüzde 62’si 030 yaş arasında. Muazzam bir genç nüfus arz ediyoruz ve bu nüfusta eğitimli bir nüfus. Bizde göçebe tarım işçiliği yaşanmıyor. Yatırımcılarla bu durumu görüştüğümüzde, bu durumun özel bir durum olduğunu söylüyorlar. Genç nüfusumuz onlar açısından muazzam bir potansiyel arz ediyor. Yani istihdam edecek eleman bulmakta hiçbir zorluk çekmiyorlar ve devamlılığını da temin ediyorlar. Devletimizin sağlamış olduğu teşviklerle de birleşince Bitlis bütün yatırımcılar için büyük bir cennet diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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